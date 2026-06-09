Detenida una profesora en Jaén por agresión sexual a un alumno de 14 años: asegura que "mantienen una relación" sentimental y sexual

Los detalles Fueron los padres los que presentaron una denuncia y alertaron al centro educativo. En una de las muchas llamadas nocturnas que recibía su hijo, pudieron reconocer la voz de la docente, que tiene 35 años.

Una profesora de 35 años ha sido detenida en Jaén por presunta agresión sexual a un alumno de 15 años, con quien afirmaba mantener una relación sentimental y sexual desde que él tenía 14 años. Los padres del menor notaron cambios en su comportamiento, como aislamiento y nerviosismo, y descubrieron llamadas nocturnas de la docente, lo que les llevó a denunciar. La investigación policial confirmó la relación, tipificada como delito en España por involucrar a un menor de 16 años. La profesora ha sido puesta en libertad provisional con una orden de alejamiento del menor.

Detenida una profesora por agresión sexual sobre un alumno de su instituto, en Jaén. La docente, de 35 años, afirmaba "mantener una relación" de carácter sentimental y sexual con el menor que, en estos momentos, tiene solo 15 años. Los hechos denunciados habrían comenzado cuando el menor tenía 14 años.

Fueron los padres del alumno quienes notaron un "cambio radical" en el comportamiento de su hijo. Tras investigar, acabaron denunciando una presunta agresión sexual. Por mucho que la docente diga que existe una "relación", hay que recordar que el chico tenía 14 años y que en España, por ley, mantener relaciones sexuales con un menor de 16 años es delito, es una agresión sexual.

En su denuncia, el padre contó que, desde hacía aproximadamente un mes, su hijo había abandonado sus actividades extraescolares, mostraba conductas de aislamiento y un elevado estado de nerviosismo. Pero también que el menor no dejaba de recibir llamadas a altas horas de la madrugada e, incluso, que había llegado a pasar fuera de casa un fin de semana completo. Esta escapada fue el detonante que les hizo sospechar, que les hizo empezar a pensar que algo raro estaba ocurriendo.

Sin embargo, la prueba definitiva para estos progenitores fue que por su cumpleaños le regalaron un reloj de un valor que no se correspondía con el poder adquisitivo familiar.

Reconocieron la voz de la profesora

Tras la denuncia de los padres, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de Jaén comenzaron la investigación.

El padre también acudió al instituto de su hijo. Allí, verbalizó que su hijo estaba siendo acosado con llamadas de madrugada y que, en ellas, había reconocido la voz de la profesora en cuestión. Y eso que el adolescente hacía todo lo posible para esconderse y apartarse en esos momentos.

El centro la apartó de la docencia directa del menor, como medida cautelar a aplicar mientras se resuelve la investigación policial.

Relaciones con menor de 16 años

La investigación abierta, gracias a que los padres dieron la voz de alarma, consigue probar que sí existía una relación. Es más, que la profesora de 35 años estuvo con el menor desde que este tenía 14 hasta la actualidad, que ha cumplido los 15 años.

En España, el Código Penal tipifica cualquier acto de carácter sexual con un menor de 16 años como agresión sexual. Por eso se ha detenido a esta docente de Jaén.

Por el momento, el juzgado ha decretado su puesta en libertad provisional, aunque tendrá que cumplir una orden de alejamiento del menor.

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