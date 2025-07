¿Preocupación u optimismo? Carlos Sainz deja clara su postura con Williams

El madrileño ha señalado que no fichó por los de Grove "por los resultados del 2025", sino "por el potencial del 2026, 2027 y 2028".

A pesar de ir 16º en la general con solo 16 puntos mientras su compañero, Alex Albon, suma 54 unidades encuadrándose en la octava posición, Carlos Sainz no pierde la fe en Williams.

En la previa del Gran Premio de Hungría, al '55' le han preguntado si los resultados de este año le están minando la moral, y no ha podido ser más claro.

"Aquí no vine por los resultados del 2025. Vine por el potencial del 2026, 2027 y 2028. Cuanto más estoy con el equipo, mejor veo las cosas", ha explicado en Hungaroring.

Eso sí, reconoce que queda trabajo por hacer: "Y al mismo tiempo hay muchas cosas en las que trabajar. Tenemos que mantener la cabeza baja y los resultados de este año tendrán algo que decir para el que viene".

Sobre las perspectivas de cara a la nueva reglamentación aún no quiere decir nada: "No lo juzgaré hasta probarlo en el coche. El simulador no siempre dice la verdad".

Aun así, afirma que se enfrentan a dos problemas: "Uno es la potencia. Se corta en la recta y es algo a lo que no estamos acostumbrados. Otro es la variabilidad de la misma de una vuelta a otra".