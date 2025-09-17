Van Dijk hunde el sueño obrado por Marcos Llorente en Liverpool

Después de ir perdiendo 2-0 en el minuto 6, los de Simeone tiraron de paciencia y se reconstruyeron con un Marcos Llorente que, una vez más en Alfield, se vistió de héroe con un doblete. Sin embargo, en el 93', el neerlandés le dio la victoria al Liverpool.

Jarro de agua fría para el Atlético de Madrid en su estreno en la Champions League después de empatar un 2-0 en contra y ver cómo el conjunto 'red' se llevaba la victoria en el último minuto.

Los de Arne Slot salieron lanzados y antes del minuto 6 el 2-0 ondeaba en el marcador tras los goles de Robertson y Salah.

El Atleti, lejos de rendirse y ver los 85 minutos restantes como un infierno, tiraron de resiliencia, cerraron filas y buscaron el contraataque con el sueño de meterse en el partido.

Y lo consiguieron. Vaya si lo consiguieron. Y con un especialista en este escenario. Marcos Llorente, al igual que ocurrió en 2020, se vistió de héroe con un doblete que bien merecía valer un empate.

El primer tanto llegó al filo del descanso para dar 'alas' a los rojiblancos, que no cambiaron su idea en el segundo tiempo.

Aguantaron, sufrieron, persistieron y lo lograron, una vez más, por medio de Llorente, que en el 81' enganchó una volea desde la frontal que tras rechazar en un defensor se fue directa al fondo de la red.

Estallaba Simeone y estallaba el banquillo del Atleti... pero Anfield es mucho Anfield. Los ingleses se volcaron, ahogaron a los colchoneros en su área y tras una sucesión de córners, Van Dijk dio la victoria a los 'reds' en el último minuto.

Simeone, que diez minutos antes entraba al terreno de juego para celebrar el empate de su equipo, término expulsado después de enfrentarse con un sector de la grada. Cruel debut para el Atlético en Champions.