¿Es Marc Márquez el mejor piloto de la historia de MotoGP? Ojo a la respuesta de una leyenda

Kevin Schwantz, campeón del mundo de 500cc en 1993, asegura que está "muy arriba en la cima de la historia", pero no en la cumbre.

Marc Márquez tan solo tiene que sumar tres puntos más que su hermano Alex para ser campeón de MotoGP y levantar su novena corona, la que le igualaría con Valentino Rossi.

El ilerdense lo hará cinco años después de su lesión en Jerez 2020, que le obligó a pasar hasta cuatro veces por quirófano, y lo ha hecho mostrando un dominio absoluto en la categoría.

Es por ello que 'As' le trasladó a Kevin Schwantz, campeón del mundo de 500cc en 1993, un debate que está en ebullición: con su noveno Mundial, ¿es Marc Márquez el mejor piloto de la historia?

El texano, amigo íntimo de Valentino Rossi, fue tajante: "No, en absoluto, pero quiero destacar lo importante que es recuperarse de la lesión que tuvo, encontrar la motivación y trabajar lo suficiente para volver a su nivel actual...".

Le sitúa en la cima, pero no en su punto más alto: "Recuperarse de la lesión que tuvo y ser tan dominante como lo ha sido esta temporada le hace estar muy arriba en la cima de la historia".

Y eso que da mucho valor a "hacer lo que hizo después de 300 días, más de un año sin montar en moto, es muy difícil de superar. Hay que trabajar muy duro. Hay que ponerse en forma físicamente, pero también prepararse mentalmente para volver a ir a 350 km/h".

"A Marc casi le llevó cuatro años volver a la forma de ganar carreras y dominarlas. Y no sé por qué todos dudábamos de que pudiera hacerlo, porque ya era genial con una Honda que nadie más podía pilotar", ha zanjado.