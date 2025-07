Carlos Sainz zanja la polémica de Spa: "Hay pilotos que han muerto aquí en condiciones similares..."

Carlos Sainz no tuvo un finde precisamente afortunado en el GP de Bélgica. Tras una mala clasificación apostó por salir desde el pit lane, pero el retraso del inicio de la carrera no favoreció al corredor de Williams y se dinamitaron todas las opciones de puntuar. Bien es cierto que en la sprint fue sexto.

La decisión de dirección de carrera fue criticada por ser demasiado conservadora, pero el madrileño ha respaldado a la FIA en este procedimiento: "Hay que analizar cada caso en función del circuito. En el caso de Spa, ya nos dijo el director de carrera que iba a ser extremadamente seguro".

"Al ser Spa, con la historia negativa que tiene este circuito con pilotos jóvenes que desgraciadamente han perdido la vida en este circuito en circunstancias similares", ha rememorado Sainz en recuerdo de las muertes de Anthoine Hubert en 2019 y Dilano Van'T Hoff en 2023.

El '55' considera que es una postura unánime en el 'paddock': "Nosotros como pilotos estamos de acuerdo, con la mala historia que hay aquí es mejor pasarse de seguros que pecar de exceso de riesgo. En cualquier otro circuito, quizás podíamos haber empezado un poco antes".

Por otro lado, Sainz asume la responsabilidad de las decisiones tomadas en la configuración del coche: "Asumo parte de la culpa por haberme equivocado en la dirección del ‘set-up’ y en el alerón trasero de lluvia. Pero es un equipo".

"Entre todos cometemos errores que no nos permiten hacer un buen fin de semana completo pero me quedo con el buen sabor de boca del esprint y la clasificación del esprint. La próxima vez no inventaré con el ‘set-up’, me quedaré con el del esprint y estaré en condiciones de puntuar", ha valorado Sainz según recoge 'As'.