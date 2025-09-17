Ahora

"Yo luché por mis sueños y lo conseguí"

La profunda reflexión de Alex Márquez en 'El Cafelito' sobre el talento y el trabajo

El piloto de Gresini ha explicado cómo consiguió igualar el talento de los chicos de su edad en su infancia.

cafelito

Alex Márquez ha sido el tercer invitado de la nueva temporada de 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y, en el adelanto del programa que verá la luz este jueves a las 15h, el piloto le ha explicado al presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' cuál es su gran sueño.

"Muy poca gente hubiera apostado que fuera a ganar en Moto3 o Moto2. Luché por mis sueños y lo conseguí, pero mi sueño es ser campeón de MotoGP", ha señalado.

Pedrerol le pregunta por qué siempre incide en la importancia del trabajo y no tanto en el talento.

Y el de Gresini no puede ser más sincero: "Siempre he reconocido que no tenía un gran talento de pequeño para ir en moto, había otros niños que tenían mucho más talento que yo".

"Los niños de mi edad decidían ir a una fiesta de cumpleaños, y yo decidía irme el fin de semana en moto con mi padre y mi hermano. Con el talento solo no haces nada", ha zanjado.

