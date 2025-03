La polémica lista de los 20 mejores pilotos de la historia de la F1: ¡Alonso, fuera del top 10!

La Fórmula 1 afronta una temporada muy especial en este 2025. Se cumplen 75 años del primer campeonato de la que se ha convertido en la categoría reina del automovilismo. Con motivo de celebración, la organización ha publicado una lista con los 20 mejores pilotos de la historia.

El recopilatorio de nombres ha suscitado mucha polémica por la ausencia de varios nombres que han escrito páginas doradas en la competición y que se han quedado fuera de la lista. Incluso, hay el caso de corredores que no han ganado el mundial y están incluidos como Stirling Moss o Gilles Villeneuve.

La Fórmula 1 incluye a Fernando Alonso dentro de la lista de los 20 mejores pilotos. En cambio, el asturiano se queda a las puertas del top 10 y ha quedado relegado en el undécimo puesto. No obstante, el asturiano puede estar satisfecho ya que otro bicampeón como Mika Hakkinnen ni siquiera está en la lista.

Según la misma, Michael Schumacher es elegido como el 'GOAT' (siglas en inglés referidas al mejor de todos los tiempos) de la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo encabeza la lista seguido del tricampeón brasileño, Ayrton Senna. Cerrando el podio entra Lewis Hamilton que actualmente iguala en mundiales al 'Káiser' germano. Con la oportunidad de correr para Ferrari opta a romper la igualdad.

Otro piloto de la actual parrilla que está presente es Max Verstappen. El corredor neerlandés se queda justo detrás del británico en cuarta posición. Los cuatro mundiales del piloto de Red Bullle colocan en una gran posición para seguir sumando posiciones y quién sabe en el centenario de la competición qué estatus pude tener.

