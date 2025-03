Pesimismo de Verstappen para el inicio del mundial: "Red Bull no es el coche más rápido..."

Red Bull ha arrasado en los últimos años de la Fórmula 1, con Max Verstappen acumulando cuatro mundiales consecutivos de pilotos. Pero este 2025 podría ser muy diferente para ellos. Incluso cayendo a la cuarta posición por detrás de McLaren, de Ferrari y también del equipo Mercedes.

Y el neerlandés no es nada optimista de cara al inicio del mundial en Australia, dentro de dos semanas. Dice en 'Motorsport' que no esperan ser los más rápidos a pesar de no saber dónde están los demás.

"Era lo que más o menos esperaba, simplemente seguimos trabajando y tratando de mejorar. Con suerte estaremos listos para Melbourne, aprenderemos un poco más y veremos dónde estamos. No espero que seamos los más rápidos, pero es muy difícil saber cuál es el ritmo de cada uno. Nos queda trabajo por hacer", apunta Max después de los test de pretemporada de Baréin.

Reconoce que las pruebas junto a Liam Lawson ni mucho menos salieron perfectas: "Tuvimos algunos problemillas, pero en general completamos buena parte de lo que intentamos hacer. Creo que no estuvo mal, pero al mismo tiempo todavía hay trabajo por hacer".

Pierre Waché no está contento

El director técnico de Red Bull, Pierre Waché, reconoce que encontraron problemas inesperados: "No ha sido un test tan tranquilo como esperábamos, pero es mejor encontrar algunos problemas aquí que después para entender ahora el coche".

"El tiempo no nos ha acompañado, pero hemos intentado explorar el potencial del coche y entender cómo responde a diferentes reglajes, y creo que más o menos lo hemos conseguido. No estoy tan contento como me gustaría porque el coche no respondió como queríamos en ciertos momentos, pero vamos en la dirección correcta, solo que quizás no fue tan amplio como esperábamos y es algo en lo que tenemos que trabajar para la primera carrera y para el desarrollo futuro del coche", dice el de la escudería de las bebidas energéticas.