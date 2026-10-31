El jefe de Williams respalda a Albon y arremete contra Alonso: "Sus comentarios no se sostienen"

James Vowles resta responsabilidad al piloto tailandés de su incidente con Fernando durante la primera vuelta del Gran Premio de Estados Unidos.

Fernando Alonso no olvida lo acontecido en el Circuito de Las Américas con Alexander Albon. Su toque con el tailandés dinamitó sus opciones de puntuar y sus incendiarias declaraciones al acabar no han sentado nada bien en el seno de la escudería Williams.

James Vowles, 'team principal' del equipo de Grove, ha salido en defensa de su pupilo y ha sido tajante a la hora de responder a la 'rajada' del español donde aludía a que hay una falta de calidad en la competición: "En primer lugar, Fernando es uno de los grandes y tiene derecho a expresar su opinión, pero no estoy de acuerdo con ella".

"La parrilla está llena de ganadores de carreras y aspirantes al podio, y eso incluye al propio Fernando en ese momento. No creo que sus comentarios se sostengan realmente en ese sentido", ha respondido el británico al bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Para el jefe de Carlos Sainz no le parece que Alex realizara un movimiento temerario, teniendo en cuenta las características del trazado de Austin y el contexto de la acción: "Hubo un incidente de carrera. Los comisarios lo analizaron. Es la primera vuelta".

"Ambos iban a por el mismo trozo de asfalto. De hecho, creo que también había uno de los coches de Haas, no es que fuera culpa suya, pero es que los huecos se estaban cerrando. Así de sencillo", ha explicado el exjefe de estrategia de Mercedes en la rueda de prensa previa al GP de México.

De hecho, ha sostenido que no recuerda un año con mayor competitividad en el 'Gran Circo': "Hay una lucha bastante reñida entre todos los que estamos en la parte de atrás, con solo unos milisegundos de diferencia entre nosotros. Tu posición en la primera vuelta puede llegar a ser determinante, lo que simplemente significa que hay mucha más lucha que antes".

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