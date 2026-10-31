Alonso sueña con la 'Q3'
F1 2026 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1
Sigue en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio México de Fórmula 1 de la temporada 2026 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
VERSTAPPEN TIRA DE IRONÍA FRENTE A LOS PROBLEMAS
El piloto de Red Bull no ha tenido un gran inicio de fin de semana. Al final de la sesión de 'Libres 2', el neerlandés volvió a quejarse de los problemas del coche a la hora de arrancar. Tiró de ironía para denunciar la situación: "Yo mismo podría esprintar y arrancar más rápido desde la línea de salida".
ALONSO QUIERE SOÑAR
El Aston Martín no se está adaptando mal a la altitud del trazado de los Hermanos Rodríguez. Ha rodado en tiempos calcados a los de la zona media y Alonso ha tenido buen 'feeling' con el monoplaza. La 'Q2' es un objetivo que se puede cumplir y quién sabe si algo más si hay algún error de los líderes de la zona media.
BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN
Muy buenas noches a todos. En poco más de una hora comenzará la clasificación del Gran Premio de México. Una sesión importante para Kimi Antonelli puesto que una buena actuación allana mucho el camino para convertirse en campeón del mundo. Lo tiene muy cerca y con esta sesión buscará estar lo más arriba posible para tener una carrera plácida para mañana. Mercedes ha rodado bien y el italiano puede tener sus armas para la 'pole', pero McLaren y Ferrari han estado cerca. Tampoco hay que descartar a Verstappen. También es una sesión importante para Alonso y Aston Martin si quiere tener opciones de puntuar aquí.