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Alonso sueña con la 'Q3'

F1 2026 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1

Sigue en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio México de Fórmula 1 de la temporada 2026 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN

Muy buenas noches a todos. En poco más de una hora comenzará la clasificación del Gran Premio de México. Una sesión importante para Kimi Antonelli puesto que una buena actuación allana mucho el camino para convertirse en campeón del mundo. Lo tiene muy cerca y con esta sesión buscará estar lo más arriba posible para tener una carrera plácida para mañana. Mercedes ha rodado bien y el italiano puede tener sus armas para la 'pole', pero McLaren y Ferrari han estado cerca. Tampoco hay que descartar a Verstappen. También es una sesión importante para Alonso y Aston Martin si quiere tener opciones de puntuar aquí.

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