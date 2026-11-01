La advertencia de Antonelli a Hamilton, Leclerc y Russell para la carrera en México: "Trataré..."

El competidor italiano puede lograr este domingo el ansiado campeonato de pilotos de la Fórmula 1 y desgrana cómo va a afrontar las primeras vueltas de carrera.

Llega la hora de la verdad para Andrea Kimi Antonelli. Tiene en sus manos coronarse como campeón del mundo de la temporada 2026 de Fórmula 1. La premisa es clara a la par que asequible: debe acabar entre los nueve primeros clasificados una vez llegados a la bandera de cuadros.

Sale desde el cuarto lugar. Es un escenario favorable, pero con relativo peligro. El italiano se puede beneficiar de la larga recta hasta la curva para coger el rebufo de su compañero George Russell, que sale delante, y de Charles Leclerc, tercero en parrilla, para poder atacar y ganar puestos.

El joven de 20 años despeja toda duda de cómo va a afrontar el inicio de la carrera en cuanto se apague el semáforo: "Será importante atacar desde la salida, pero también mantenerse alejado de los problemas en la curva 1. Además, hemos guardado un juego extra de neumáticos".

"Intentaremos aprovecharlo mañana en la salida y después ya veremos. Trataremos de hacerlo lo mejor posible", analiza el italiano en declaraciones recogidas por 'Motorsport'. No tuvo una clasificación fácil ya que esta vez los Ferrari ganaron la partida a los Mercedes.

El de Bolonia analiza las razones por las que no pudo lograr la 'pole position' en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez: "He sufrido con los neumáticos en la Q3. El primero de los dos intentos fue muy difícil. La temperatura bajó y me costó mucho".

"Cometí errores entre el primer y el segundo sector. Es una pena, pero salgo cuarto. Intentaremos hacer una buena salida y después ya veremos", zanja Antonelli. Esta temporada los de Maranello han hecho las mejores salidas, pero los de Brackley han ido perfeccionando el método para salir. De evitar toques en esa primera vuelta se le allana el camino a la gloria.

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