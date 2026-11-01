Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Goleada y penalti polémico

El Real Madrid sigue volando tras el Clásico en una tarde de mucha polémica en Santander

El equipo blanco golea al Racing de Santander y pone la velocidad de crucero. Mbappé marcó tras un polémico penalti.

Gol de Jude Bellingham al Racing de Santander Gol de Jude Bellingham al Racing de SantanderGetty

Este Real Madrid, con José Mourinho en el banquillo y sin Vinicius Jr, sancionado, parece haber dado con la tecla. Después de su partidazo y victoria en el Clásico contra el Barça, goleó al Racing de Santander fuera de casa.

Un Madrid coral, muy asociativo con balón y con su tridente brillando: Kylian Mbappé, Diomande y por detrás Jude Bellingham.

Muy pronto se adelantaron los blancos. Aunque con una polémica brutal. Kylian cayó en el área tras un forcejeo menor y el colegiado señaló la pena máxima. No hubo revisión de VAR a pesar de las constantes quejas de los jugadores del Racing. También desde el banquillo.

El galo golpeó fuerte, pegadito al palo y superó a Julen Agirrezabala.

Jude Bellingham hizo el segundo en una contra y Diomande, en otro gesto de muchísima calidad, volvió a colocar la pelota en la escuadra. Otro golazo de la nueva estrella del Real Madrid.

Penalti anulado al Racing

El VAR llamó al colegiado para que revisara un penalti que había señalado por mano de Tchouaméni. Lo acabó anulando.

Un nuevo triunfo del Real Madrid en LaLiga (ya son tres consecutivos) y mantiene la desventaja de tres puntos con el FC Barcelona, que es líder. Y la semana que viene un duelo vibrante entre los culés y el Atlético de Madrid, que camina en segundo lugar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Renfe pide a sus maquinistas no superar los 40 kilómetros por hora si cae el LZB: "Es volver a la cultura de la seguridad"
  2. Puente, en el punto de mira: la oposición insiste en su dimisión y el PP va más allá y señala a Sánchez
  3. Urda, un municipio volcado en la tragedia que necesitará tiempo para olvidar: "El pueblo reaccionó como tenía que reaccionar"
  4. Puede perder hasta Texas: Trump se juega su futuro político en unas 'midterms' clave que vaticinan un descalabro republicano
  5. El fuerte dispositivo de seguridad disuade a Blocus: más de 2.000 identificados y decenas de objetos incautados
  6. Valdoviño, el pueblo de A Coruña donde las ratas llegan a todas partes: "Nos preocupa que entren en casa"