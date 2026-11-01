El Real Madrid sigue volando tras el Clásico en una tarde de mucha polémica en Santander

El equipo blanco golea al Racing de Santander y pone la velocidad de crucero. Mbappé marcó tras un polémico penalti.

Este Real Madrid, con José Mourinho en el banquillo y sin Vinicius Jr, sancionado, parece haber dado con la tecla. Después de su partidazo y victoria en el Clásico contra el Barça, goleó al Racing de Santander fuera de casa.

Un Madrid coral, muy asociativo con balón y con su tridente brillando: Kylian Mbappé, Diomande y por detrás Jude Bellingham.

Muy pronto se adelantaron los blancos. Aunque con una polémica brutal. Kylian cayó en el área tras un forcejeo menor y el colegiado señaló la pena máxima. No hubo revisión de VAR a pesar de las constantes quejas de los jugadores del Racing. También desde el banquillo.

El galo golpeó fuerte, pegadito al palo y superó a Julen Agirrezabala.

Jude Bellingham hizo el segundo en una contra y Diomande, en otro gesto de muchísima calidad, volvió a colocar la pelota en la escuadra. Otro golazo de la nueva estrella del Real Madrid.

Penalti anulado al Racing

El VAR llamó al colegiado para que revisara un penalti que había señalado por mano de Tchouaméni. Lo acabó anulando.

Un nuevo triunfo del Real Madrid en LaLiga (ya son tres consecutivos) y mantiene la desventaja de tres puntos con el FC Barcelona, que es líder. Y la semana que viene un duelo vibrante entre los culés y el Atlético de Madrid, que camina en segundo lugar.

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