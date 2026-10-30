El jefe de Aston Martin se rinde a Fernando Alonso: "Ese talento especial..."

Mike Krack, jefe de Aston Martin, dice que Fernando ayuda a "compensar" cada año que encuentran en el coche verde.

Fernando Alonso es el alma de Aston Martin. Y no tiene ninguna intención de marcharse. Acaba de renovar y sigue convencido de que puede conseguir grandes cosas vestido de verde. Su jefe, Mike Krack, ha reconocido que es Fernando el que "compensa" muchos fallos que encuentran en el coche.

En la previa del Gran Premio de México, Krack ha lanzado muchísimos elogios al piloto asturiano: "Tiene un talento especial para compensar los daños, es increíble. A veces, el coche está más allá del límite y el piloto aún puede hacer una buena carrera".

"Siempre ayuda que no solo vea los daños, que sólo los sienta, pero creo que fue bastante impresionante. Y nosotros sabemos los números, lo que perdía el coche en cuanto a carga aerodinámica", dice el que ejerce de jefe de Aston Martin ante la ausencia de Adrian Newey.

Sobre México y este fin de semana, Krack mantiene la esperanza: "Este circuito no nos debería ir muy mal, pero dijimos lo mismo en Singapur, así que seré más cauto ahora, especialmente por la altitud".

"Hay muchos interrogantes para hacer predicciones...", dice para finalizar el dirigente de la escudería de Silverstone.

Aunque hablar de aspirar a los puntos sería demasiado ambicioso para Aston Martin, Fernando y Mike sí creen que este trazado les puede dar una oportunidad de acabar entre los diez primeros.

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