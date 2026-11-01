Urda se vuelca tras la tragedia: "La gente no quiere que recuerden al pueblo por el accidente, se le recordará por la solidaridad"

Los detalles Pese al dolor, el alcalde del municipio destaca la respuesta de los vecinos y de todas las personas que se ofrecieron a colaborar desde el primer momento: "Toda la gente que quiere aportar, que quiere ayudar, que en un momento de dificultad dice: 'Yo voy, yo voy a lo que pueda con lo mío'".

El municipio de Urda, en Toledo, enfrenta la tragedia ferroviaria del 28 de octubre, en la que un choque entre un tren AVE y un Iryo dejó 69 fallecidos. La comunidad reaccionó de inmediato, con vecinos movilizándose para ayudar a los heridos, algunos de los cuales llegaron al pueblo por sus propios medios. La solidaridad fue palpable, con negocios cerrando para asistir y médicos desplazándose desde localidades cercanas. El alcalde, Manuel Galán, destaca la necesidad de apoyo emocional para enfrentar el impacto. Pese al dolor, resalta la solidaridad local, que los vecinos desean sea el legado de Urda, más allá de la tragedia.

El municipio toledano de Urda, en Toledo, trata de asimilar la tragedia ferroviaria que sacudió al pueblo el pasado miércoles 28 de octubre. El choque entre un tren AVE y un Iryo, que permanecía detenido en la vía, ha deajdo 69 fallecidos. Una tragedia que ha golpeado a todo el país, pero que sus vecinos vivieron desde muy cerca y ante la que no dudaron en movilizarse para ayudar.

La respuesta del pueblo fue inmediata. Una de las vecinas entrevistadas recuerda cómo conoció lo que estaba sucediendo mientras hacía senderismo con un amigo. "Antes vimos pasar muchos coches de la Guardia Civil. Preguntamos y, bueno, que ha habido un accidente de tren, pero no se sabía la magnitud, ni el alcance ni nada", relata.

Poco después, comenzaron a llegar los primeros heridos al municipio. Algunos pasajeros pudieron salir por su propio pie y fueron trasladados en vehículos particulares para recibir atención. "Bajaba la gente herida andando por su propio pie y esa gente es la que bajamos en coche porque ellos podían andar, pero iban todos llenos de sangre y cuando llegaban aquí les curaban los primeros auxilios", explica. También recuerda la movilización de los profesionales sanitarios: "Bajaron todos los médicos de todos los centros de salud de Los Yébenes, de Consuegra...".

Otra vecina recuerda aquella mañana como "un día fatídico". Estaba desayunando después de haber llevado a su hijo al colegio cuando recibió la noticia a través del móvil. La reacción de los vecinos fue prácticamente inmediata: "Primeros minutos ya empezó a irse gente con sus vehículos, a traer heridos. Algunos negocios cerraron, se dedicaron a llevar cosas a los pabellones y la verdad es que yo creo que el pueblo reaccionó como tenía que reaccionar", cuenta.

Dolor en Urda

Una respuesta colectiva que también ha marcado al alcalde de Urda, Manuel Galán, que reconoce que nunca imaginó tener que enfrentarse a una situación así. Preguntado por si alguna vez pensó que viviría algo semejante como alcalde, responde con contundencia: "Nunca". El regidor admite que el municipio necesitará posiblemente ayuda profesional para afrontar lo ocurrido y pone el foco en el impacto emocional de conocer de cerca a las víctimas y sus familias. "A través de las redes sociales vas conociendo a esas personas que han dejado de ser, que han dejado de estar, que salieron una mañana a trabajar, a viajar, se suben a un tren y desaparecen", explica.

"Es aquí en tu pueblo, no a través de la televisión, sino aquí, mirando a los ojos a la gente y sintiendo el dolor que te transmiten cuando les estás mirando y estás hablando", añade. Pese al dolor, destaca la respuesta de los vecinos y de todas las personas que se ofrecieron a colaborar desde el primer momento. "Toda la gente que quiere aportar, que quiere ayudar, que en un momento de dificultad dice: 'Yo voy, yo voy a lo que pueda con lo mío'", señala.

Esa es precisamente la imagen con la que otra de las entrevistadas quiere que se quede la gente. Más allá de la tragedia que ha golpeado a Urda, reivindica la solidaridad de sus vecinos: "La gente no quiere que recuerden al pueblo por el accidente, se le recordará por la solidaridad. No había nadie en el pueblo sin ayudar".

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