La demoledora frase de Alonso tras la nefasta 'quali' en México: "La frustración es indescriptible"

El asturiano está absolutamente devastado tras lo acontecido en la clasificación. Solo realizó una vuelta de 'Q1' cuando tuvo que parar el coche por un fallo mecánico.

No levantan cabeza en el seno de Aston Martin. Cuando parecía que hoy iban a tener un buen resultado para la carrera y luchar por puntuar, se consumó el desastre en la clasificación del GP de México. Fernando Alonso tuvo que abandonar por órdenes de su equipo debido a un fallo mecánico.

El asturiano completó su primera vuelta de 'Q1' colocándose como el mejor piloto de la zona media. Fue a falta de 12 minutos de la sesión cuando tuvo que dejar el coche en el último tramo del circuito. Al '14' se le vio muy furioso por la situación y ese enfado aún no se le fue tras hablar con los medios.

Alonso está más abatido que nunca en esta temporada llena de decepciones tras la clasificación. Fernando da los peores, pero realistas, augurios para mañana y es que no hay nada que hacer: "Todos tenemos graves problemas con las temperaturas. Cuando sales desde atrás, es imposible seguir a otros coches de cerca".

"Así que no hay mucho que podamos hacer. Creo que hemos perdido una gran oportunidad, la frustración es indescriptible. Pero bueno, esa ha sido la tónica de todo el año", sentencia hundido en declaraciones recogidas por 'Marca'. La opción para hacer un buen papel era tan clara, que incluso afirma que había posibilidades de entrar en 'Q3'.

"Habría sido difícil, pero sí. Estábamos en la posición 12, 13 u 11, así que estábamos dentro del margen. Si hubiéramos hecho una buena vuelta, quizás habría sido posible, aunque creo que eso sería ser demasiado optimista. Probablemente, nuestra posición real hoy era la 12ª o 13ª", lamenta el asturiano.

"A 100 metros del garaje"

El infortunio no solo aparece por el cómo sino también en dónde tuvo que parar el corredor del cuadro de Silverstone. Estaba en la zona revirada del circuito a pocos metros de la entrada de boxes. Pese a que el bicampeón de Fórmula 1 discutió por radio si mantenerse en pista, el equipo le obligó a pararse inmediatamente.

"Estaba a 100 metros del garaje, pero probablemente el problema era demasiado grave como para poder solucionarlo allí. Así que lo más seguro para todos los demás que estaban en pista era parar, y seguí las instrucciones", explica Alonso. Sobre si hay cambio de motor, Fernando es tajante: "Supongo que sí".