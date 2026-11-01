'Dardo' de McLaren a Norris y Piastri tras la 'quali' en México: "El coche es más competitivo..."

Andrea Stella cree que sus pilotos papaya pueden dar más con las prestaciones existentes del coche, pero reconoce errores en su construcción durante el invierno.

La defensa del 'doblete' de títulos de la escudería de McLaren está siendo decepcionante. De convertirse en campeones de Constructores y de pilotos con Lando Norris en 2025 han pasado a estar un paso por detrás de Mercedes, Ferrari y de estar igualados con Red Bull. Estos últimos estrenan nuevo motorista.

En la clasificación de México, solo pudo ser 6º el vigente campeón mientras que Oscar Piastri ni siquiera pasó la 'Q3' y partirá desde la 13ª plaza. Andrea Stella, jefe de los papaya ha reconocido errores en la fabricación: "El equipo debe asumir la responsabilidad de haber construido un coche difícil de pilotar al límite".

"Cuando nuestros pilotos intentan aprovechar el 99% de su potencial, el monoplaza es capaz de ofrecer un buen rendimiento..., pero cuando buscan ese último 1%, de repente el tiempo por vuelta desaparece, y lo hace de una manera muy difícil de recuperar", ha explicado el italiano.

En cambio, el ex ingeniero de rendimiento de Ferrari no exonera de responsabilidad a la dupla anglo-australiana: "Este es el coche que tenemos a nuestra disposición, y es más competitivo de lo que indican la sexta y la decimotercera posición".

"Aunque sea difícil extraer el 100%, tanto el equipo como los pilotos tenemos la responsabilidad de conseguir los resultados que nuestro potencial nos permite alcanzar", ha criticado Stella según recoge 'Motorsport'. Considera que se ha descuidado la "facilidad de conducción" para enfocarse en la carga aerodinámica.

"Sería demasiado fácil utilizar los neumáticos como excusa, pero no estaríamos siendo sinceros con nosotros mismos. Creo que debemos buscar algo más en el comportamiento del coche", ha concluido el 'team principal' de la escudería de Woking. Deben tomar nota de cara a la temporada 2027.

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