'The Times': Juan Carlos Ferrero, nuevo entrenador de Ben Shelton

Ferrero tiene una oferta en firme: el tenista italiano Cobolli insiste para que sea su entrenador

El exentrenador de Carlos Alcaraz se une al equipo de Ben Shelton a partir de la próxima temporada.

Desvelado el nuevo tenista al que dirigirá Juan Carlos Ferrero. Según ha informado 'The Times' este domingo, Ben Shelton será su nuevo pupilo a partir de la temporada que viene.

Tras romper con Carlos Alcaraz, Ferrero liderará el equipo de un Shelton que ahora mismo ocupa el cuarto puesto en el ranking ATP.

Es de esos tenistas llamados a competir contra Alcaraz y contra Jannik Sinner y con la llegada de Ferrero podría dar un salto de calidad. Este año ya ha mostrado un nivel muy alto en su juego.

El próximo 9 de noviembre se hará oficial esta nueva unión en el mundo del tenis.

Actualmente Shelton está siendo entrenado por su padre, Bryan, que también fue tenista profesional.

El tenista estadounidense de 24 años ha ganado siete títulos, destacando dos Masters 1.000 de Canadá. Además, fue finalista del US Open esta misma temporada.

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