Renfe pide a sus maquinistas no superar los 40 kilómetros por hora si cae el LZB: "Es volver a la cultura de la seguridad"

El contexto Después del siniestro en Toledo, en el que se estima que el AVE iba a 160 km/h en el momento del impacto con el Iryo, han mandado tanto esta consigna como la de que confirmen con el centro de control que su cantón está vacío.

El accidente ferroviario en Urda, que dejó 69 fallecidos, ha generado preocupación sobre el sistema de seguridad LZB, que falló el día del siniestro. Óscar Puente señaló que en 2026 se registraron "170 incidencias" con este sistema. Renfe ha instruido a sus maquinistas a circular a 40 km/h, o "marcha a la vista", si el sistema falla nuevamente, y a confirmar con el centro de control que el tramo esté despejado. Rafael González Escudero, del sindicato ferroviario, enfatizó la importancia de la seguridad. El accidente involucró un tren de Renfe que iba a más de 160 km/h, colisionando con un Iryo detenido. Las cajas negras, en manos de la Guardia Civil, esclarecerán los detalles.

El trágico accidente ferroviario en Urda, que de momento se salda con 69 fallecidos, ha puesto en el foco al sistema LZB. A un sistema de seguridad que se cayó durante la jornada en la que tuvo lugar el siniestro y que, como ha afirmado el propio Óscar Puente, ha presentado "170 incidencias" tan solo en 2026. Ante posibles situaciones similares, Renfe ha pedido a sus maquinistas que en caso de que esto suceda de nuevo se deba ir siempre a 40 kilómetros por hora que, en argot ferroviario, significa a marcha a la vista.

Así lo ha adelantado 'El País', en una consigna en la que además el maquinista debe confirmar con el responsable del centro de control que el cantón en el que está se encuentra vacío.

Además, la petición apunta a que estas medidas se tomen también con el sistema ERTMS.

Sobre ello se ha pronunciado Rafael González Escudero, portavoz del sindicato ferroviario, en laSexta Noticias. "Es simplemente volver a la cultura de seguridad que siempre hemos tenido", ha afirmado.

"Tren parado, ni choca ni descarrila"

"Se ha sustituido todo por la cultura de la promoción, de sacar más y más trenes. Lo más importante es la seguridad", ha precisado.

En ese sentido, ha contado qué es lo primero que le enseñaron cuando empezó a trabajar en Renfe en 1985: "Tren parado, ni choca ni descarrila".

El tren Renfe, a 160 km/h

Todo, después de lo sucedido en Toledo. En un accidente de tren en el que un convoy de Renfe colisionó con un Iryo que estaba detenido tras caerse el sistema LZB. En los audios que se han escuchado del siniestro, se escucha al operado de Atocha confirmar al maquinista que reanude la marcha a velocidad normal y no a marcha a la vista.

El informe de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes expone que el tren de Renfe iba a más de 160 kilómetros por hora en el momento de la colisión.

Los detalles, tanto de las conversaciones del tren de Renfe y del Iryo con Atocha como de la velocidad concreta de ambos convoys, se conocerán de forma precisa gracias a las cajas negras que ya están en manos de la Guardia Civil.

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