Después de una de las temporadas más dominantes de la historia por parte de Red Bull, en 2024 sus rivales han sido más agresivos para acercarse a Max Verstappen y Checo Pérez. El mexicano, además, no quiere que se repita lo de este curso y espera estar en la pelea. Aunque no le importa que no sea desde el inicio.

Sergio apunta que la temporada es tan larga que lo importante es dónde se termina y no dónde comienza todo, en Baréin, en dos semanas.

"Es una temporada larga, ya sabes, así que realmente no importa donde empieces en Baréin, es donde terminas en Abu Dhabi. Así que es una temporada enorme, por lo que es importante tener esa progresión. Y ese será mi principal objetivo para este año", ha comentado el subcampeón del Gran Circo.

Sobre el nuevo Red Bull, destaca el cambio de concepto: "Creo que demuestra el hambre que hay en este equipo, ya sabes, hemos tenido un coche tan dominante el año pasado, que no te imaginarías que cambiáramos tanto el concepto, y creo que es realmente genial que Red Bull haga eso".

"Creo que hemos dado algunos buenos pasos adelante. Y será interesante ver lo que somos capaces de hacer en las próximas semanas, ya sabes, porque creo que es realmente importante que tengamos una buena base y que seamos capaces de desarrollarla a lo largo de la temporada será clave", explica el piloto mexicano en declaraciones a 'Motorsport'.

Aunque Checo fue subcampeón del mundo, sus resultados estuvieron muy lejos de los esperados. Parecía que podía competir por el campeonato, pero fue arrasado por Verstappen. Sólo dos victorias por 19 del neerlandés, que ya acumula tres títulos consecutivos en la Fórmula 1.