Aunque Red Bull informó que Sergio Pérez seguiría en su asiento esta temporada, el mexicano ha insistido en que no hubo ninguna reunión para tratar el tema. Ha hablado de "especulaciones" y ha dejado claro que durante el verano sólo se habló del desarrollo del monoplaza.

Así se ha expresado en la previa del Gran Premio de Países Bajos: "Fue principalmente pura especulación. Creo que la reunión no tuvo nada que ver con los pilotos, porque todo se trataba del rendimiento".

"Creo que ya dije todo lo que tenía que decir sobre la especulación. Estoy totalmente comprometido con el equipo, tengo un contrato para los próximos dos años y estoy totalmente comprometido con Red Bull para cambiar las cosas. He dicho todo lo que tenía que decir", ha apuntado Checo, que seguirá siendo analizado con lupa por los jefes de Red Bull.

Mucho tiene que mejorar el coche para que McLaren y Mercedes no estén por delante este fin de semana: "Hemos podido encontrar muchas cosas y creo que al menos sabemos dónde estamos con el coche en este momento. Ha habido una o dos mejoras que probablemente nos llevaron por el camino equivocado. Creo que mirándolo en retrospectiva, ahora sabemos exactamente cómo está funcionando el coche".

"Creo que, especialmente con los problemas que hemos tenido, he estado luchando en esa dirección. No puedo entrar en demasiados detalles, pero muchos de mis problemas han sido en esa dirección. Es difícil explicar la cantidad de detalles, pero al principio del año era mucho mejor piloto que ahora. Sin duda, ha habido algunas cosas que no salieron como yo quería, que me estaban perjudicando más, y probablemente no estábamos sacando el máximo partido al coche en ese sentido", sentencia Pérez.