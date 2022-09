Alonso ya es piloto de Aston Martin para 2023. El piloto asturiano lo anunció nada más empezar el parón de verano. Vettel se retira y el ocupará su puesto.

Alonso, que mientras sigue tratando de mejorar con Alpine, ya piensa en el próximo año, ha sido grabado analizando el coche de Aston Martin tras la carrera.

Looks like alonso checked out his car for next year 👀 pic.twitter.com/LvzFWLdCqD