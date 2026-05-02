El piloto de MotoGP que ve un cambio en Márquez: "Antes pilotaba..."

Toprak Razgatlioglu, piloto de Yamaha, señala el poderío de Marc y las grandes virtudes que tiene la Ducati como moto. Todo en un año de debut complicado para el campeón del mundo de 'SuperBikes'.

Toprak Razgatlioglu llegaba a MotoGP este 2026 con un cartel de mucho calibre obtenido estos últimos años en el Mundial de 'SuperBikes'. Tres títulos en esa categoría avalaron la capacidad ganadora de un piloto que terminó convencido a Yamaha.

Sin embargo, Toprak ha tenido un inicio de año complicado debido al poco rendimiento que ha dado la moto japonesa. Una circunstancia que también ha afectado duramente a Fabio Quartararo, uno de los pilotos más potentes de la parrilla.

El piloto turco llegaba a la categoría reina con unas expectativas que le situaban peleando en las posiciones de arriba. Aún así, se ha encontrado con más obstáculos de los previstos: "No me resulta fácil de entender. Sigo a Marc, Alex Márquez, Fabio y muchos otros. Lo que veo es que sus motos giran mejor, tienen más agarre, frenan mejor y salen de las curvas mucho más rápido".

"En ciertos sectores soy rápido, soy fuerte, pero en otros es imposible seguirles el ritmo porque el agarre y el comportamiento de la moto son completamente diferentes. Solo lucho en la mitad del circuito; en la otra mitad están completamente fuera de control porque la moto funciona mucho mejor. Pero no veo diferencias absurdas.", confiesa Toprak para 'Moto.it'.

El turco también apunta a un cambio Márquez en su manera de pilotar: "Ducati es Ducati, y Márquez es un piloto especial, pero también ha cambiado su estilo en los últimos dos años: pilota con más calma, ha comprendido cómo funciona la moto. Antes, pilotaba de forma mucho más agresiva".