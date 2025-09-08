La opinión de Max Verstappen sobre el polémico gesto de Piastri con Norris

El piloto neerlandés ha desvelado lo que piensa sobre el intercambio de posiciones que sucedió entre los pilotos de McLaren durante una carrera en Monza que ganó el de Red Bull.

El desenlace del GP de Italiaestuvo marcado por el gesto de Oscar Piastri con Lando Norris. El piloto australiano cedió la posición a su compañero por orden del equipo después de que el británico fuera perjudicado por un fallo en boxes durante el 'pitstop'.

El director del equipo, Andrea Stella, explicó que es "una cuestión de principios" y a pesar de tratarse de una decisión complicada que podría haber desatado una espiral de caos y polémica, desde McLaren se ha gestionado de forma sorprendentemente civilizada y no hubo discusiones públicas entre los pilotos.

Sin embargo, fuera de la escudería, la acción estaba en boca de todos y Max Verstappen fue preguntado en diversas ocasiones por la manera en la que él hubiera actuado. El neerlandés confirmó lo evidente tras la pregunta de un periodista para 'ServusTV': "Yo no lo habría hecho".

Algo coherente si se tiene en cuenta la forma de actuar del piloto en, por ejemplo, el GP de Brasil de 2022 cuando le indicaron que facilitara el subcampeonato de su compañero Sergio Pérez dejándolo pasar y se negó.

La prensa insistió al piloto de Red Bullque zanjó el debate con una contundente respuesta: "Sé que quieres una respuesta divertida a eso. Pero no es mi problema. Simplemente no es mi problema. Es mejor no hablar de ello".