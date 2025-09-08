Lista completa
Todos los ganadores de los MTV Music Video Awards de 2025
Con 12 nominaciones, Lady Gaga entraba como favorita, pero salía igual: fue la artista más premiada de los MTV Music Video Awards de este año, con un total de cuatro. Le siguen Ariana Grande y Sabrina Carpenter.
Lady Gaga llegaba al UBS Arena de Nueva York como la máxima favorita, con 12 nominaciones (en solitario y por su colaboración con Bruno Mars) y salía, terminada una gala de los MTV Music Video Awards cargada de momentazos como la más premiada: la estadounidense Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida por su nombre artístico, levantó los premios a artista del año, a mejor dirección y mejor dirección artística (por su Abracadabra) y mejor colaboración, de la mano de Mars.
Aunque no fue ni de lejos la única protagonista de la noche. Ariana Grande se convirtió en la ganadora a vídeo del año, con brighter days ahead, vídeo que también se ha convertido en el mejor en formato largo y ha sido galardonado como mejor pop; junto a Sabrina Carpenter, que también levantó tres premios: mejor álbum, mejores efectos y mejor artista pop. Estos son todos los ganadores de los MTV Music Video Awards de 2025:
MTV MVA 2025 - Vídeo del año
- Brighter days ahead, de Ariana Grande - GANADOR
- Birds of a feather, de Billie Eilish
- Not like us, de Kendrick Lamar
- Die with a smile, de Lady Gaga & Bruno Mars
- APT., de ROSÉ & Bruno Mars
- Manchild, de Sabrina Carpenter
- Timeless, de The Weeknd, Playboi Carti
MTV MVA 2025 - Artista del año
- Lady Gaga - GANADORA
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
MTV MVA 2025 - Canción del año
- APT., de ROSÉ & Bruno Mars - GANADORA
- Ordinary, de Alex Warren
- Birds of a feather, de Billie Eilish
- Anxiety, de Doechii
- Sapphire, de Ed Sheeran
- I love you, I'm sorry, de Gracie Abrams
- Die with a smile, de Lady Gaga & Bruno Mars
- What was that, de Lorde
- Sports car, de Tate McRae
- Timeless, de The Weeknd, Playboi Carti
MTV MVA 2025 - Mejor nuevo artista
- Alex Warren - GANADOR
- Ella Langley
- Gigi Perez
- Lola Young
- sombr
- The Marías
MTV MVA 2025 - Mejor artista pop
- Sabrina Carpenter - GANADORA
- Ariana Grande
- Charli xcx
- Justin Bieber
- Lorde
- Miley Cyrus
- Tate McRae
MTV MVA 2025 - Actuación PUSH del año
- Touch, de KATSEYE - GANADORA
- A bar song (tipsy), de Shaboozey
- Last heartbreak song, de Ayra Starr
- Belong together, de Mark Ambor
- Graveyard, de Lay Bankz
- Bye, bye, bye, de Dasha
- KEHLANI, de Jordan Adetunji
- Yes, it is, de Leon Thomas
- Shadow, de Livingston
- Next summer, de Damiliano David
- Sailor song, de Gigi Perez
- Sally, when the wine runs out, de Role Model
MTV MVA 2025 - Mejor colaboración
- Die with a smile, de Lady Gaga & Bruno Mars - GANADORA
- Backup plan, de Bailey Zimmerman con Luke Combs
- luther, de Kendrick Lamar & SZA
- Pour me a drink, de Post Malone ft. Blake Shelton
- APT., de ROSÉ & Bruno Mars
- Sunset blvd., de Selena Gomez y benny blanco
MTV MVA 2025 - Mejor pop
- brighter days ahead, de Ariana Grande - GANADOR
- Ordinary, de Alex Warren
- Sapphire, de Ed Sheeran
- Die with a smile, de Lady Gaga & Bruno Mars
- APT., de ROSÉ & Bruno Mars
- Manchild, de Sabrina Carpenter
MTV MVA 2025 - Mejor hip hop
- Anxiety, de Doechii - GANADORA
- NOKIA, de Drake
- Somebody save me, de Eminem ft. Jelly Roll
- WHATCHU KNO ABOUT ME, de GloRilla ft. Sexyy Red
- Not like us, de Kendrick Lamar
- Murdergram Deux, de LL COOL J ft. Eminem
- 4x4, de Travis Scott
MTV MVA 2025 - Mejor R&B
- Type dangerous, de Mariah Carey - GANADORA
- Residuals, de Chris Brown
- MUTT (remix), de Leon Thomas & Freddie Gibbs
- N o C h i l l, de PARTYNEXTDOOR
- Heart of a woman, de Summer Walker
- Drive, de SZA
- Timeless, de The Weeknd, Playboi Carti
MTV MVA 2025 - Mejor alternativo
- back to friends, de sombr - GANADOR
- Sailor song, de Gigi Perez
- Wake up, de Imagine Dragons
- Messy, de Lola Young
- Lonely road, de mgk & Jelly Roll
- Back to me, de The Marías
MTV MVA 2025 - Mejor rock
- All my love, de Coldplay - GANADOR
- Afterlife, de Evanescence
- One eyed bastard, de Green Day
- Honey,de Lenny Kravitz
- The emptiness machine, de Linkin Park
- The contract, de twenty one pilots
MTV MVA 2025 - Mejor latino
- Soltera, de Shakira - GANADORA
- BAILE INolVIDABLE, de Bad Bunny
- Río, de J Balvin
- Si antes te hubiera conocido, de KAROL G
- LA PATRULLA, de Peso Pluma & Netón Vega
- Khé?, de Rauw Alejandro & Romeo Santos
MTV MVA 2025 - Mejor K-pop
- Boom again, de LISA ft. Doja Cat & RAJE - GANADOR
- Whiplash, de aespa
- like JENNIE, de JENNIE
- Who, de Jimin
- earthquake, de JISOO
- toxic till the end, de ROSÉ
- Chk chk boom, de Stray Kids
MTV MVA 2025 - Mejor afrobeats
- Push 2 start, de Tyla - GANADORA
- Active, de Asake & Travis Scott
- TaTaTa, de Burna Boy ft. Travis Scott
- Shake it to the max (fly) remix, de MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea
- Baby (is it a crime), de Rema
- Get it right, de Tems ft. Asake
- Piece of my heart, de Wizkid ft. Brent Faiyaz
MTV MVA 2025 - Mejor country
- Am I OK?, de Megan Moroney - GANADORA
- Think I'm in love with you, de Chris Stapleton
- I'm gonna love you, de Cody Johnson with Carrie Underwood
- Liar, de Jelly Rolll
- 4x4xU, de Lainey Wilson
- Smile, de Morgan Wallen
MTV MVA 2025 - Mejor album
- Short n'Sweet, de Sabrina Carpenter - GANADOR
- DeBÍ TiRAR MáS FOTos, de Bady Bunny
- GNX, de Kendrick Lamar
- Mayhem, de Lady Gaga
- I'm the problem, de Morgan Wallen
- Hurry up, de The Weeknd
MTV MVA 2025 - Mejor vídeo en formato largo
- brighter days ahead, de Ariana Grande - GANADOR
- DeBÍ TiRAR MáS FOTos, de Bady Bunny
- FUNNY little STORIES, de Damiano David
- Balloonerism, de Mac Miller
- Something beautiful, de Miley Cyrus
- Hurry up tomorrow, de The Weeknd
MTV MVA 2025 - Mejor vídeo por una causa social
- Guess ft. billie eilish, de Charli xcx - GANADOR
- Higher, de Burna Boy
- Anxiety, de Doechii
- Somebody save me, de Eminem ft. Jelly Roll
- Younger and hotter than me, de Selena Gomez y benny blanco
- Sleepwalking, de Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan
MTV MVA 2025 - Mejor grupo
- BLACKPINK - GANADOR
- aespa
- All Time Low
- Backstreet Boys
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- KATSEYE
- My Chemical Romance
- SEVENTEEN
- Stray Kids
- The Marías
- twenty one pilots
MTV MVA 2025 - Canción del verano
- Just keep watching, de Tate McRae - GANADORA
- Headphones on, de Addison Rae
- Ordinary, de Alex Warren
- Mystical magical, de Benson Boone
- All the way, de BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman
- The subway, de Chappel Roan
- Fast, de Demi Lovato
- Jealous type, de Doja Cat
- Golden, de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI
- Blue strips, de Jessie Murph
- Daisies, de Justin Bieber
- Shake it to the max (fly) remix, de MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea
- What I want, de Morgan Wallen ft. Tate McRae
- Love me not, de Ravyn Lenae ft. Rex Orange County
- Manchild, de Sabrina Carpenter
- 12 to 12, de sombr
MTV MVA 2025 - Mejor dirección
- Abracadabra, de Lady Gaga - GANADORA
- brighter days ahead, de Ariana Grande
- Guess ft. billie eilish, de Charli xcx
- Not like us, de Kendrick Lamar
- APT., de ROSÉ & Bruno Mars
- Manchild, de Sabrina Carpenter
MTV MVA 2025 - Mejor dirección de arte
- Abracadabra, de Lady Gaga - GANADORA
- Guess ft. billie eilish, de Charli xcx
- Not like us, de Kendrick Lamar
- Man of the year, de Lorde
- End of the world, de Miley Cyrus
- APT., de ROSÉ & Bruno Mars
MTV MVA 2025 - Mejor cinematografía
- Not like us, de Kendrick Lamar
- brighter days ahead, de Ariana Grande
- Sapphire, de Ed Sheeran
- Abracadabra, de Lady Gaga
- Easy lover, de Miley Cyrus
- Manchild, de Sabrina Carpenter
MTV MVA 2025 - Mejor edición
- Just keep watching, de Tate McRae - GANADORA
- Guess ft. billie eilish, de Charli xcx
- Sapphire, de Ed Sheeran
- Not like us, de Kendrick Lamar
- Abracadabra, de Lady Gaga
- Manchild, de Sabrina Carpenter
MTV MVA 2025 - Mejor coreografía
- Anxiety, de Doechii - GANADORA
- Eusexua, de FKA twigs
- Not like us, de Kendrick Lamar
- Abracadabra, de Lady Gaga
- Push 2 start, de Tyla
- Pretty ugly, de Zara Larsson
MTV MVA 2025 - Mejores efectos especiales
- Manchild, de Sabrina Carpenter - GANADORA
- brighter days ahead, de Ariana Grande
- Abracadabra, de Lady Gaga
- APT., de ROSÉ & Bruno Mars
- Just keep watching, de Tate McRae
- Hurry up tomorrow, de The Weeknd