Todos los ganadores de los MTV Music Video Awards de 2025

Con 12 nominaciones, Lady Gaga entraba como favorita, pero salía igual: fue la artista más premiada de los MTV Music Video Awards de este año, con un total de cuatro. Le siguen Ariana Grande y Sabrina Carpenter.

La actuación de Sabrina Carpenter en la gala de los MTV Music Video Awards de 2025La actuación de Sabrina Carpenter en la gala de los MTV Music Video Awards de 2025 John Shearer/Getty Images for MTV

Lady Gaga llegaba al UBS Arena de Nueva York como la máxima favorita, con 12 nominaciones (en solitario y por su colaboración con Bruno Mars) y salía, terminada una gala de los MTV Music Video Awards cargada de momentazos como la más premiada: la estadounidense Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida por su nombre artístico, levantó los premios a artista del año, a mejor dirección y mejor dirección artística (por su Abracadabra) y mejor colaboración, de la mano de Mars.

Aunque no fue ni de lejos la única protagonista de la noche. Ariana Grande se convirtió en la ganadora a vídeo del año, con brighter days ahead, vídeo que también se ha convertido en el mejor en formato largo y ha sido galardonado como mejor pop; junto a Sabrina Carpenter, que también levantó tres premios: mejor álbum, mejores efectos y mejor artista pop. Estos son todos los ganadores de los MTV Music Video Awards de 2025:

MTV MVA 2025 - Vídeo del año

  • Brighter days ahead, de Ariana Grande - GANADOR
  • Birds of a feather, de Billie Eilish
  • Not like us, de Kendrick Lamar
  • Die with a smile, de Lady Gaga & Bruno Mars
  • APT., de ROSÉ & Bruno Mars
  • Manchild, de Sabrina Carpenter
  • Timeless, de The Weeknd, Playboi Carti

MTV MVA 2025 - Artista del año

  • Lady Gaga - GANADORA
  • Bad Bunny
  • Beyoncé
  • Kendrick Lamar
  • Morgan Wallen
  • Taylor Swift
  • The Weeknd

MTV MVA 2025 - Canción del año

  • APT., de ROSÉ & Bruno Mars - GANADORA
  • Ordinary, de Alex Warren
  • Birds of a feather, de Billie Eilish
  • Anxiety, de Doechii
  • Sapphire, de Ed Sheeran
  • I love you, I'm sorry, de Gracie Abrams
  • Die with a smile, de Lady Gaga & Bruno Mars
  • What was that, de Lorde
  • Sports car, de Tate McRae
  • Timeless, de The Weeknd, Playboi Carti

MTV MVA 2025 - Mejor nuevo artista

  • Alex Warren - GANADOR
  • Ella Langley
  • Gigi Perez
  • Lola Young
  • sombr
  • The Marías

MTV MVA 2025 - Mejor artista pop

  • Sabrina Carpenter - GANADORA
  • Ariana Grande
  • Charli xcx
  • Justin Bieber
  • Lorde
  • Miley Cyrus
  • Tate McRae

MTV MVA 2025 - Actuación PUSH del año

  • Touch, de KATSEYE - GANADORA
  • A bar song (tipsy), de Shaboozey
  • Last heartbreak song, de Ayra Starr
  • Belong together, de Mark Ambor
  • Graveyard, de Lay Bankz
  • Bye, bye, bye, de Dasha
  • KEHLANI, de Jordan Adetunji
  • Yes, it is, de Leon Thomas
  • Shadow, de Livingston
  • Next summer, de Damiliano David
  • Sailor song, de Gigi Perez
  • Sally, when the wine runs out, de Role Model

MTV MVA 2025 - Mejor colaboración

  • Die with a smile, de Lady Gaga & Bruno Mars - GANADORA
  • Backup plan, de Bailey Zimmerman con Luke Combs
  • luther, de Kendrick Lamar & SZA
  • Pour me a drink, de Post Malone ft. Blake Shelton
  • APT., de ROSÉ & Bruno Mars
  • Sunset blvd., de Selena Gomez y benny blanco

MTV MVA 2025 - Mejor pop

  • brighter days ahead, de Ariana Grande - GANADOR
  • Ordinary, de Alex Warren
  • Sapphire, de Ed Sheeran
  • Die with a smile, de Lady Gaga & Bruno Mars
  • APT., de ROSÉ & Bruno Mars
  • Manchild, de Sabrina Carpenter

MTV MVA 2025 - Mejor hip hop

  • Anxiety, de Doechii - GANADORA
  • NOKIA, de Drake
  • Somebody save me, de Eminem ft. Jelly Roll
  • WHATCHU KNO ABOUT ME, de GloRilla ft. Sexyy Red
  • Not like us, de Kendrick Lamar
  • Murdergram Deux, de LL COOL J ft. Eminem
  • 4x4, de Travis Scott

MTV MVA 2025 - Mejor R&B

  • Type dangerous, de Mariah Carey - GANADORA
  • Residuals, de Chris Brown
  • MUTT (remix), de Leon Thomas & Freddie Gibbs
  • N o C h i l l, de PARTYNEXTDOOR
  • Heart of a woman, de Summer Walker
  • Drive, de SZA
  • Timeless, de The Weeknd, Playboi Carti

MTV MVA 2025 - Mejor alternativo

  • back to friends, de sombr - GANADOR
  • Sailor song, de Gigi Perez
  • Wake up, de Imagine Dragons
  • Messy, de Lola Young
  • Lonely road, de mgk & Jelly Roll
  • Back to me, de The Marías

MTV MVA 2025 - Mejor rock

  • All my love, de Coldplay - GANADOR
  • Afterlife, de Evanescence
  • One eyed bastard, de Green Day
  • Honey,de Lenny Kravitz
  • The emptiness machine, de Linkin Park
  • The contract, de twenty one pilots

MTV MVA 2025 - Mejor latino

  • Soltera, de Shakira - GANADORA
  • BAILE INolVIDABLE, de Bad Bunny
  • Río, de J Balvin
  • Si antes te hubiera conocido, de KAROL G
  • LA PATRULLA, de Peso Pluma & Netón Vega
  • Khé?, de Rauw Alejandro & Romeo Santos

MTV MVA 2025 - Mejor K-pop

  • Boom again, de LISA ft. Doja Cat & RAJE - GANADOR
  • Whiplash, de aespa
  • like JENNIE, de JENNIE
  • Who, de Jimin
  • earthquake, de JISOO
  • toxic till the end, de ROSÉ
  • Chk chk boom, de Stray Kids

MTV MVA 2025 - Mejor afrobeats

  • Push 2 start, de Tyla - GANADORA
  • Active, de Asake & Travis Scott
  • TaTaTa, de Burna Boy ft. Travis Scott
  • Shake it to the max (fly) remix, de MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea
  • Baby (is it a crime), de Rema
  • Get it right, de Tems ft. Asake
  • Piece of my heart, de Wizkid ft. Brent Faiyaz

MTV MVA 2025 - Mejor country

  • Am I OK?, de Megan Moroney - GANADORA
  • Think I'm in love with you, de Chris Stapleton
  • I'm gonna love you, de Cody Johnson with Carrie Underwood
  • Liar, de Jelly Rolll
  • 4x4xU, de Lainey Wilson
  • Smile, de Morgan Wallen

MTV MVA 2025 - Mejor album

MTV MVA 2025 - Mejor vídeo en formato largo

  • brighter days ahead, de Ariana Grande - GANADOR
  • DeBÍ TiRAR MáS FOTos, de Bady Bunny
  • FUNNY little STORIES, de Damiano David
  • Balloonerism, de Mac Miller
  • Something beautiful, de Miley Cyrus
  • Hurry up tomorrow, de The Weeknd

MTV MVA 2025 - Mejor vídeo por una causa social

                                    • Guess ft. billie eilish, de Charli xcx - GANADOR
                                    • Higher, de Burna Boy
                                    • Anxiety, de Doechii
                                    • Somebody save me, de Eminem ft. Jelly Roll
                                    • Younger and hotter than me, de Selena Gomez y benny blanco
                                    • Sleepwalking, de Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan

                                    MTV MVA 2025 - Mejor grupo

                                    • BLACKPINK - GANADOR
                                    • aespa
                                    • All Time Low
                                    • Backstreet Boys
                                    • Coldplay
                                    • Evanescence
                                    • Fuerza Regida
                                    • Grupo Frontera
                                    • Imagine Dragons
                                    • Jonas Brothers
                                    • KATSEYE
                                    • My Chemical Romance
                                    • SEVENTEEN
                                    • Stray Kids
                                    • The Marías
                                    • twenty one pilots

                                    MTV MVA 2025 - Canción del verano

                                    • Just keep watching, de Tate McRae - GANADORA
                                    • Headphones on, de Addison Rae
                                    • Ordinary, de Alex Warren
                                    • Mystical magical, de Benson Boone
                                    • All the way, de BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman
                                    • The subway, de Chappel Roan
                                    • Fast, de Demi Lovato
                                    • Jealous type, de Doja Cat
                                    • Golden, de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI
                                    • Blue strips, de Jessie Murph
                                    • Daisies, de Justin Bieber
                                    • Shake it to the max (fly) remix, de MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea
                                    • What I want, de Morgan Wallen ft. Tate McRae
                                    • Love me not, de Ravyn Lenae ft. Rex Orange County
                                    • Manchild, de Sabrina Carpenter
                                    • 12 to 12, de sombr

                                    MTV MVA 2025 - Mejor dirección

                                    • Abracadabra, de Lady Gaga - GANADORA
                                    • brighter days ahead, de Ariana Grande
                                    • Guess ft. billie eilish, de Charli xcx
                                    • Not like us, de Kendrick Lamar
                                    • APT., de ROSÉ & Bruno Mars
                                    • Manchild, de Sabrina Carpenter

                                    MTV MVA 2025 - Mejor dirección de arte

                                    • Abracadabra, de Lady Gaga - GANADORA
                                    • Guess ft. billie eilish, de Charli xcx
                                    • Not like us, de Kendrick Lamar
                                    • Man of the year, de Lorde
                                    • End of the world, de Miley Cyrus
                                    • APT., de ROSÉ & Bruno Mars

                                    MTV MVA 2025 - Mejor cinematografía

                                    • Not like us, de Kendrick Lamar
                                    • brighter days ahead, de Ariana Grande
                                    • Sapphire, de Ed Sheeran
                                    • Abracadabra, de Lady Gaga
                                    • Easy lover, de Miley Cyrus
                                    • Manchild, de Sabrina Carpenter

                                    MTV MVA 2025 - Mejor edición

                                    • Just keep watching, de Tate McRae - GANADORA
                                    • Guess ft. billie eilish, de Charli xcx
                                    • Sapphire, de Ed Sheeran
                                    • Not like us, de Kendrick Lamar
                                    • Abracadabra, de Lady Gaga
                                    • Manchild, de Sabrina Carpenter

                                    MTV MVA 2025 - Mejor coreografía

                                    • Anxiety, de Doechii - GANADORA
                                    • Eusexua, de FKA twigs
                                    • Not like us, de Kendrick Lamar
                                    • Abracadabra, de Lady Gaga
                                    • Push 2 start, de Tyla
                                    • Pretty ugly, de Zara Larsson

                                    MTV MVA 2025 - Mejores efectos especiales

                                                • Manchild, de Sabrina Carpenter - GANADORA
                                                • brighter days ahead, de Ariana Grande
                                                • Abracadabra, de Lady Gaga
                                                • APT., de ROSÉ & Bruno Mars
                                                • Just keep watching, de Tate McRae
                                                • Hurry up tomorrow, de The Weeknd

