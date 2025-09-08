La actuación de Sabrina Carpenter en la gala de los MTV Music Video Awards de 2025

Con 12 nominaciones, Lady Gaga entraba como favorita, pero salía igual: fue la artista más premiada de los MTV Music Video Awards de este año, con un total de cuatro. Le siguen Ariana Grande y Sabrina Carpenter.

Lady Gaga llegaba al UBS Arena de Nueva York como la máxima favorita, con 12 nominaciones (en solitario y por su colaboración con Bruno Mars) y salía, terminada una gala de los MTV Music Video Awards cargada de momentazos como la más premiada: la estadounidense Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida por su nombre artístico, levantó los premios a artista del año, a mejor dirección y mejor dirección artística (por su Abracadabra) y mejor colaboración, de la mano de Mars.

Aunque no fue ni de lejos la única protagonista de la noche. Ariana Grande se convirtió en la ganadora a vídeo del año, con brighter days ahead, vídeo que también se ha convertido en el mejor en formato largo y ha sido galardonado como mejor pop; junto a Sabrina Carpenter, que también levantó tres premios: mejor álbum, mejores efectos y mejor artista pop. Estos son todos los ganadores de los MTV Music Video Awards de 2025:

MTV MVA 2025 - Vídeo del año

Brighter days ahead , de Ariana Grande - GANADOR

Birds of a feather , de Billie Eilish

, de Billie Eilish Not like us , de Kendrick Lamar

, de Kendrick Lamar Die with a smile , de Lady Gaga & Bruno Mars

, de Lady Gaga & Bruno Mars APT ., de ROSÉ & Bruno Mars

., de ROSÉ & Bruno Mars Manchild , de Sabrina Carpenter

, de Sabrina Carpenter Timeless, de The Weeknd, Playboi Carti

MTV MVA 2025 - Artista del año

Lady Gaga - GANADORA

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

MTV MVA 2025 - Canción del año

APT ., de ROSÉ & Bruno Mars - GANADORA

Ordinary , de Alex Warren

, de Alex Warren Birds of a feather , de Billie Eilish

, de Billie Eilish Anxiety , de Doechii

, de Doechii Sapphire, de Ed Sheeran

de Ed Sheeran I love you, I'm sorry, de Gracie Abrams

de Gracie Abrams Die with a smile , de Lady Gaga & Bruno Mars

, de Lady Gaga & Bruno Mars What was that , de Lorde

, de Lorde Sports car, de Tate McRae

de Tate McRae Timeless, de The Weeknd, Playboi Carti

MTV MVA 2025 - Mejor nuevo artista

Alex Warren - GANADOR

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

sombr

The Marías

MTV MVA 2025 - Mejor artista pop

Sabrina Carpenter - GANADORA

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Tate McRae

MTV MVA 2025 - Actuación PUSH del año

Touch , de KATSEYE - GANADORA

A bar song (tipsy), de Shaboozey

de Shaboozey Last heartbreak song , de Ayra Starr

, de Ayra Starr Belong together, de Mark Ambor

de Mark Ambor Graveyard, de Lay Bankz

de Lay Bankz Bye, bye, bye, de Dasha

de Dasha KEHLANI, de Jordan Adetunji

de Jordan Adetunji Yes, it is, de Leon Thomas

de Leon Thomas Shadow, de Livingston

de Livingston Next summer, de Damiliano David

de Damiliano David Sailor song, de Gigi Perez

de Gigi Perez Sally, when the wine runs out, de Role Model

MTV MVA 2025 - Mejor colaboración

Die with a smile, de Lady Gaga & Bruno Mars - GANADORA

Backup plan, de Bailey Zimmerman con Luke Combs

de Bailey Zimmerman con Luke Combs luther, de Kendrick Lamar & SZA

de Kendrick Lamar & SZA Pour me a drink , de Post Malone ft. Blake Shelton

, de Post Malone ft. Blake Shelton APT. , de ROSÉ & Bruno Mars

, de ROSÉ & Bruno Mars Sunset blvd., de Selena Gomez y benny blanco

MTV MVA 2025 - Mejor pop

brighter days ahead , de Ariana Grande - GANADOR

Ordinary, de Alex Warren

de Alex Warren Sapphire, de Ed Sheeran

de Ed Sheeran Die with a smile, de Lady Gaga & Bruno Mars

de Lady Gaga & Bruno Mars APT., de ROSÉ & Bruno Mars

de ROSÉ & Bruno Mars Manchild, de Sabrina Carpenter

MTV MVA 2025 - Mejor hip hop

Anxiety, de Doechii - GANADORA

NOKIA , de Drake

, de Drake Somebody save me , de Eminem ft. Jelly Roll

, de Eminem ft. Jelly Roll WHATCHU KNO ABOUT ME , de GloRilla ft. Sexyy Red

, de GloRilla ft. Sexyy Red Not like us, de Kendrick Lamar

de Kendrick Lamar Murdergram Deux , de LL COOL J ft. Eminem

, de LL COOL J ft. Eminem 4x4, de Travis Scott

MTV MVA 2025 - Mejor R&B

Type dangerous , de Mariah Carey - GANADORA

Residuals, de Chris Brown

de Chris Brown MUTT (remix) , de Leon Thomas & Freddie Gibbs

, de Leon Thomas & Freddie Gibbs N o C h i l l, de PARTYNEXTDOOR

de PARTYNEXTDOOR Heart of a woman, de Summer Walker

de Summer Walker Drive, de SZA

de SZA Timeless, de The Weeknd, Playboi Carti

MTV MVA 2025 - Mejor alternativo

back to friends , de sombr - GANADOR

Sailor song, de Gigi Perez

de Gigi Perez Wake up , de Imagine Dragons

, de Imagine Dragons Messy, de Lola Young

de Lola Young Lonely road, de mgk & Jelly Roll

de mgk & Jelly Roll Back to me, de The Marías

MTV MVA 2025 - Mejor rock

All my love , de Coldplay - GANADOR

Afterlife , de Evanescence

, de Evanescence One eyed bastard, de Green Day

de Green Day Honey, de Lenny Kravitz

de Lenny Kravitz The emptiness machine, de Linkin Park

de Linkin Park The contract, de twenty one pilots

MTV MVA 2025 - Mejor latino

Soltera, de Shakira - GANADORA

BAILE INolVIDABLE, de Bad Bunny

de Bad Bunny Río , de J Balvin

, de J Balvin Si antes te hubiera conocido , de KAROL G

, de KAROL G LA PATRULLA , de Peso Pluma & Netón Vega

, de Peso Pluma & Netón Vega Khé?, de Rauw Alejandro & Romeo Santos

MTV MVA 2025 - Mejor K-pop

Boom again , de LISA ft. Doja Cat & RAJE - GANADOR

Whiplash , de aespa

, de aespa like JENNIE , de JENNIE

, de JENNIE Who, de Jimin

de Jimin earthquake, de JISOO

de JISOO toxic till the end, de ROSÉ

de ROSÉ Chk chk boom, de Stray Kids

MTV MVA 2025 - Mejor afrobeats

Push 2 start , de Tyla - GANADORA

Active, de Asake & Travis Scott

de Asake & Travis Scott TaTaTa, de Burna Boy ft. Travis Scott

de Burna Boy ft. Travis Scott Shake it to the max (fly) remix , de MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea

, de MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea Baby (is it a crime) , de Rema

, de Rema Get it right, de Tems ft. Asake

de Tems ft. Asake Piece of my heart, de Wizkid ft. Brent Faiyaz

MTV MVA 2025 - Mejor country

Am I OK?, de Megan Moroney - GANADORA

Think I'm in love with you, de Chris Stapleton

de Chris Stapleton I'm gonna love you , de Cody Johnson with Carrie Underwood

, de Cody Johnson with Carrie Underwood Liar , de Jelly Rolll

, de Jelly Rolll 4x4xU , de Lainey Wilson

, de Lainey Wilson Smile, de Morgan Wallen

MTV MVA 2025 - Mejor album

Short n'Sweet , de Sabrina Carpenter - GANADOR

DeBÍ TiRAR MáS FOTos , de Bady Bunny

GNX , de Kendrick Lamar

, de Kendrick Lamar Mayhem , de Lady Gaga

, de Lady Gaga I'm the problem, de Morgan Wallen

de Morgan Wallen Hurry up, de The Weeknd

MTV MVA 2025 - Mejor vídeo en formato largo

brighter days ahead , de Ariana Grande - GANADOR

DeBÍ TiRAR MáS FOTos , de Bady Bunny

, de Bady Bunny FUNNY little STORIES , de Damiano David

, de Damiano David Balloonerism , de Mac Miller

, de Mac Miller Something beautiful, de Miley Cyrus

de Hurry up tomorrow, de The Weeknd

MTV MVA 2025 - Mejor vídeo por una causa social

Guess ft. billie eilish , de Charli xcx - GANADOR

Higher , de Burna Boy

, de Burna Boy Anxiety, de Doechii

de Doechii Somebody save me, de Eminem ft. Jelly Roll

de Eminem ft. Jelly Roll Younger and hotter than me , de Selena Gomez y benny blanco

, de Selena Gomez y benny blanco Sleepwalking, de Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan

MTV MVA 2025 - Mejor grupo

BLACKPINK - GANADOR

aespa

All Time Low

Backstreet Boys

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

KATSEYE

My Chemical Romance

SEVENTEEN

Stray Kids

The Marías

twenty one pilots

MTV MVA 2025 - Canción del verano

Just keep watching , de Tate McRae - GANADORA

Headphones on , de Addison Rae

, de Addison Rae Ordinary, de Alex Warren

de Alex Warren Mystical magical , de Benson Boone

, de Benson Boone All the way, de BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman

de BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman The subway , de Chappel Roan

, de Chappel Roan Fast, de Demi Lovato

de Demi Lovato Jealous type, de Doja Cat

de Doja Cat Golden , de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI

, de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI Blue strips, de Jessie Murph

de Jessie Murph Daisies, de Justin Bieber

de Justin Bieber Shake it to the max (fly) remix , de MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea

, de MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea What I want, de Morgan Wallen ft. Tate McRae

de Morgan Wallen ft. Tate McRae Love me not, de Ravyn Lenae ft. Rex Orange County

de Ravyn Lenae ft. Rex Orange County Manchild, de Sabrina Carpenter

de Sabrina Carpenter 12 to 12, de sombr

MTV MVA 2025 - Mejor dirección

Abracadabra, de Lady Gaga - GANADORA

brighter days ahead , de Ariana Grande

, de Ariana Grande Guess ft. billie eilish , de Charli xcx

, de Charli xcx Not like us, de Kendrick Lamar

de Kendrick Lamar APT. , de ROSÉ & Bruno Mars

, de ROSÉ & Bruno Mars Manchild, de Sabrina Carpenter

MTV MVA 2025 - Mejor dirección de arte

Abracadabra, de Lady Gaga - GANADORA

Guess ft. billie eilish , de Charli xcx

, de Charli xcx Not like us, de Kendrick Lamar

de Man of the year , de Lorde

, de Lorde End of the world , de Miley Cyrus

, de Miley Cyrus APT., de ROSÉ & Bruno Mars

MTV MVA 2025 - Mejor cinematografía

Not like us, de Kendrick Lamar

de Kendrick Lamar brighter days ahead , de Ariana Grande

, de Ariana Grande Sapphire, de Ed Sheeran

de Ed Sheeran Abracadabra, de Lady Gaga

de Lady Gaga Easy lover , de Miley Cyrus

, de Miley Cyrus Manchild, de Sabrina Carpenter

MTV MVA 2025 - Mejor edición

Just keep watching , de Tate McRae - GANADORA

Guess ft. billie eilish , de Charli xcx

, de Charli xcx Sapphire, de Ed Sheeran

de Ed Sheeran Not like us, de Kendrick Lamar

de Kendrick Lamar Abracadabra, de Lady Gaga

de Lady Gaga Manchild, de Sabrina Carpenter

MTV MVA 2025 - Mejor coreografía

Anxiety, de Doechii - GANADORA

Eusexua, de FKA twigs

de FKA twigs Not like us, de Kendrick Lamar

de Kendrick Lamar Abracadabra, de Lady Gaga

de Lady Gaga Push 2 start , de Tyla

, de Tyla Pretty ugly, de Zara Larsson

MTV MVA 2025 - Mejores efectos especiales