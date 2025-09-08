Cerdán vuelve a pedir al Supremo que le deje en libertad y que declaren como testigos los agentes de la UCO

El contexto Fue precisamente un informe de esta unidad de la Guardia Civil el que precipitó la imputación del exdirigente socialista, que ingresó en prisión provisional a finales de junio, medida que su defensa viene intentando revocar.

La defensa de Santos Cerdán ha solicitado al Tribunal Supremo la libertad del exdirigente socialista y nuevas diligencias de investigación. En escritos presentados a los que ha accedido laSexta, se pide que testifiquen los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, incluyendo al comandante Rubén Villalba y su superior, quienes estuvieron involucrados en los informes policiales relacionados. Cerdán, ex 'número tres' del PSOE, fue encarcelado en Soto del Real el 30 de junio, en el contexto de una investigación sobre presuntas mordidas por contratos de obra pública amañados, en la que también están implicados el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García.

La defensa de Santos Cerdán ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo la libertad del exdirigente socialista y nuevas diligencias de investigación. En sendos escritos, presentados este lunes y a los que ha tenido acceso laSexta, sus abogados solicitan que declaren como testigos los propios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizaron los últimos informes policiales, así como el comandante Rubén Villalba-también investigado- y su jefe, al que se le comunicó la detención de su subordinado.

El ex 'número tres' del PSOE socialista ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 30 de junio, tras declarar como investigado en el marco de la causa por la trama de presuntas mordidas a cambio contratos de obra pública amañados. Una causa en la que también están imputados el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García.

En uno de esos escritos, la defensa de Cerdán cuestiona los audios que implicaron a Cerdán en la trama. "El origen y la naturaleza de estos audios, base de la investigación, continúa siendo a día de hoy una auténtica incógnita", desliza su representación, que asegura que "lo único que a día de hoy sabemos sobre dichos audios es que se obtienen a través de teléfonos que han sido proporcionados por un comandante de la Guardia Civil investigado en la causa, el Sr. Rubén Villalba".