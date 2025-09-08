Ahora

"Carece de objetividad"

Ábalos tacha de "falso" el testimonio de su exmujer al acusarle de "maltrato", "abuso" y "vejaciones"

El contexto El exministro de Transportes sostiene que el único objetivo de Carolina Perles era "presionarle para conseguir mayores ventajas" en el proceso de divorcio, algo que, asegura, consiguió.

Imagen de archivo de Ábalos.
"Falso". Con ese adjetivo describe el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el informe pericial informado por su exmujer, Carolina Perles, en el que denunciaba "maltrato", "abuso" y "vejaciones" durante su matrimonio.

El ex número tres del PSOE asegura que dicho informe carece de veracidad, por lo que fue retirado del procedimiento de divorcio cuando las partes llegaron a un acuerdo para evitar el juicio. Además, recalca a laSexta que el único objetivo de Perles era "presionarle para conseguir mayores ventajas" en el proceso de separación, como, asegura, consiguió.

Ábalos subraya que se trata de un informe de parte encargado por Carolina Perles y que "carece de objetividad, pues es solo el relato de la que persona que encargó y pagó ese informe". Que se publique ahora lo atribuye a la "complicidad" de su exmujer con 'The Objective', el medio que lo ha sacado a la luz. Además, el exministro reclama privacidad, ya que, argumenta, se trata de un tema "muy delicado", puesto que afecta a los hijos del matrimonio.

Sánchez no sabía nada de sus infidelidades

El que fuera titular de Transportes ha asegurado también que, pese a los diversos rumores que corrían sobre sus relaciones extramatrimoniales, nunca habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca del tema.

Sin embargo, Ábalos reconoce que sí que comentó su situación con Iván Redondo, jefe de Gabinete de Sánchez hasta 2021. Además, afirma Ábalos, Redondo le informó de que Sánchez estaba al tanto de su situación personal.

De hecho, en su entrevista en 'The Objective', Perles asegura que fue ella misma quien contó esas infidelidades a la cúpula del PSOE, algo que habría influido en su cese en julio de 2021.

"Sería el primer político, por lo menos aquí en España, que sería cesado por tener una vida extramatrimonial, aunque sea con la prostitución", argumenta Perles, que no obstante revela que Redondo trasladó al ahora exministro "que habían llegado a oídos del presidente sus relaciones extramatrimoniales". Un estilo de vida que habría acabado por enturbiar la relación entre ambos.

"A mí me traslada José Luis que las conversaciones con el presidente ya no eran tampoco tan cordiales (...) El presidente le dice que qué pasa, que si va por libre", sostiene Perles. Ella cree que el poder cambió a su marido: "Había dado un cambio, desde que llegó al Ministerio tan grande… pero yo creo que él no se daba cuenta", relata.

