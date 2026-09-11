Ojo a cómo habla Mourinho de Fernando Alonso cuando le preguntan por la Fórmula 1 y el Real Madrid

Al entrenador del Real Madrid le han preguntado en rueda de prensa si hay alguna escudería que le recuerde al conjunto blanco.

"Es uno de los mejores siempre"

En la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará al Real Madrid contra el Rayo Vallecano este sábado en el Santiago Bernabéu, a Jose Mourinho le han preguntado por la Fórmula 1, que este fin de semana celebra el Gran Premio de España en el circuito de Madring, que queda al lado de Valdebebas.

En concreto, al entrenador portugués le han preguntado si hay alguna escudería que le recuerde al Real Madrid.

El ex de Inter, Chelsea o Manchester United, entre otros, ha sido cauto en su respuesta: "Tengo que tener cuidado porque todos ellos son muy simpáticos conmigo".

Eso sí, ha apuntado una cierta semejanza con Ferrari: "El Madrid es más que un club. Los rojos (Ferrari) serán son los rojos".

A su vez también ha ensalzado al líder del Mundial, Kimi Andrea Antonelli, que en Monza ganó tras salir último: "Lo que este niño (Antonelli) con Mercedes es una cosa increíble".

Sin embargo, el 'plato fuerte' de su respuesta ha llegado al final cuando ha mencionado a Fernando Alonso.

"También tengo amistad con Fernando Alonso y me gusta su personalidad. Es uno de los mejores siempre, aunque no tenga un coche bueno. Me gusta mucho como deporte", ha zanjado.