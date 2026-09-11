¿Se le ha escapado a Verstappen la decisión de Fernando Alonso sobre su futuro?

El neerlandés dejó un curioso apunte en rueda de prensa cuando le preguntaron por el Gran Premio de Países Bajos, que el próximo año no estará en el calendario.

Durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de España que se disputa este fin de semana en el circuito de Madring, Max Verstappen protagonizó un llamativo momento.

Un periodista, sin muy buenas intenciones, le 'recordó' que Países Bajos perderá su Gran Premio la próxima temporada, mientras que Carlos Sainz tendrá el suyo en casa.

"Max, estás perdiendo tu carrera en casa en los Países Bajos [Zandvoort] el próximo año. Carlos Sainz ahora tendrá su carrera en casa en Madrid", señaló el citado periodista.

Justo en ese momento, el neerlandés le interrumpió con una matización: "Y Fernando [Alonso] también".

"Pero Carlos no solo es español, también es madrileño", replicó el periodista, mientras que Verstappen quiso zanjar rápidamente el tema: "Sí, pero yo no soy de Zandvoort".

Pues bien, más allá del 'pique', ha llamado la atención que 'Mad Max' dé por hecha la continuidad de Alonso en la máxima categoría cuando el propio piloto asturiano afirmó este jueves que no dará a conocer su decisión "pronto". ¿Sabe cosas su amigo y rival?