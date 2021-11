Ya se conoce la resolución del incidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en Brasil. Tras la reclamación de Mercedes, la FIA ha decidido no sancionar al de Red Bull.

Esta es la nota de la FIA: "Los comisarios deciden que los vídeos no muestran nada excepcional que sea particularmente diferente a los otros ángulos que estaban disponibles durante la carrera y que eso no cambia su decisión que se basó en las cámaras disponibles originalmente".

"Al contrario que en el caso de Austria, según los comisarios, no hay nada en los vídeos que cambie los hechos. Ni siquiera muestra algo que los comisarios no tuvieran en cuenta en ese momento. Así, los comisarios deciden que los vídeos nuevos en este caso no son 'significativos'", finaliza el comunicado.

El líder del Mundial escapa de un posible castigo después de que en su lucha con Hamilton cambiara su trazada para echar al británico de la pista.