McLaren tiene nuevo piloto. La escudería ha anunciado que el español Alex Palou será su piloto reserva para la próxima temporada. Así lo ha confirmado el equipo en un comunicado este jueves.

Palou estará por detrás de Lando Norris y Oscar Piastri, los dos pilotos titulares. Y podría tener la oportunidad de pilotar el coche un fin de semana en caso de que cualquiera de los dos cause baja.

Termina así el culebrón Palou. Este verano McLaren anunció su fichaje, aunque todo se torció en la IndyCar. Finalmente participó en los Libres 1 del Gran Premio de Estados Unidos, marcando los mejores tiempos de los pilotos que debutaban en esa sesión.

En declaraciones recogidas por McLaren, Palou se ha mostrado muy emocionado: "Estoy emocionado de ser parte del equipo McLaren como uno de sus pilotos de reserva en 2023. He estado al volante de MCL35M y MCL36 y ha sido una gran experiencia, así que no puedo esperar para el implicación con el coche del próximo año".

"Espero continuar mi desarrollo como piloto y agradezco la confianza que McLaren tiene en mí con este nuevo rol el próximo año", ha completado el español.

McLaren ha destacado sus logros. Andreas Seidl así lo ha manifestado: "Tiene muchos logros notables en el automovilismo hasta el momento, particularmente el título de IndyCar de 2021, por lo que es brillante poder ampliar su papel en el equipo y esperamos trabajar más de cerca con él".

Introducing our 2023 Formula 1 reserve driver. Welcome to the team, @AlexPalou! 🙌🧡

