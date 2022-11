Antes de la segunda reanudación del Gran Premio de Brasil, Alpine, de manera muy tajante e incluso sorprendente, le pidió por radio a Esteban Ocon que dejase pasar a Fernando Alonso.

El francés, lejos de acatar de inmediato la orden, replicó a su ingeniero, que le respondió de manera aún más contundente.

"Fernando tiene la ventaja de neumáticos sobre nosotros. No nos concentremos en él. Asegurémonos de concentrarnos en vencer a Vettel. Asegurémonos de dejarlo pasar bien y limpio, por favor. Si puedes confirmar eso, por favor...", le dijó en un primer momento.

"Déjame correr, en su momento lo haré, una vez que la situación se resuelva un poco más. Podemos perder todo ahora también en el reinicio", respondió Ocon, que volvió a obtener respuesta: "Esteban, no quiero que pelees con Fernando. ¿Entendido?".

"Necesito pasar a Vettel ahora. No pelearé con Fernando", replicó el galo, aunque no tuvo la última palabra: "Está bien, puedes pasar a Vettel, no quiero que pelees con Fernando. Mientras quede claro...".

Tras la carrera, en la que Alonso terminó quinto y Ocon octavo, el francés explicó lo sucedido: "Creo que no ha sido muy bien traducido. Porque la gente pensó que no quería dejar pasar a Fernando. Dije: 'No, no lo dejaré pasar en el reinicio. Voy a pasar a Seb. Y luego, una vez que se resuelva la situación, lo haremos'".

"'No voy a pelear. Lo voy a dejar ir'. Y eso fue lo que hice. No podría haberlos retenido. Fue muy rápido con el neumático blando. Y, obviamente, había puntos que conseguir para el equipo. Así que sabía que estaba en esa situación y el equipo no necesitaba decirme qué hacer", añadió en tono molesto.

A su vez, también le preguntaron por las palabras de Fernando Alonso tras el choque en la carrera al sprint, y fue ahí cuando Ocon deslizó su molestia.

"No, no hablamos. Quiero decir, no fue muy agradable lo que dijo en los medios. Siempre le tengo mucho respeto. Es una leyenda y lo respetaré siempre. Y, sí, no importa lo que les haya dicho, prefiero que hablemos entre nosotros", afirmó antes de dejar un último recado de cara a 2023: "¡Me motiva aún más ganarle el año que viene!".