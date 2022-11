Alpine ha tomado cartas en la 'guerra' entre Fernando Alonso y Esteban Ocon. Por fin, el equipo ha dicho 'basta'. Por fin, la escudería se ha marcado un 'aquí estoy yo' en toda regla en la radio del piloto francés. Fue en Brasil, tras un sprint bochornoso en el que ambos se tocaron y que tienen claro que no se puede volver a repetir.

Con Alonso con mejores neumáticos que Ocon al haber aprovechado el VSC para poner neumáticos blandos, Esteban parecía no tener intención de dejar pasar a su compañero a pesar de tener condiciones más favorables... y de estar justo tras él.

La radio no pudo ser más tajante: "Alonso tiene una ventaja de neumáticos. No queremos que luches con él. Déjalo pasar si te ataca".

Pero Ocon no lo tenía del todo claro y tenía otra idea en mente: "Déjame correr... y luego evaluaré la situación".

En Alpine no se cortaron lo más mínimo y en el tono se apreciaba tremenda dureza con el francés para que dejase claro que el mensaje lo había captado.

"¿No me has entendido? No luches con Alonso. Y quiero confirmación", sentenció Alpin.

No tuvo confirmación alguna. Ocon, eso sí, hizo su trabajo. Adelantó a Vettel, su objetivo, y en cuanto vio a Alonso dejó que Fernando se pusiera delante.

¿El resultado? Un buen saco de puntos para el equipo y cero líos para terminar un fin de semana en el que de eso han tenido ya demasiado en Alpine.