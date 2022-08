El ambiente en torno al equipo Alpine sigue siendo un misterio. Mientras que se desconoce todavía lo que ocurrirá con Oscar Piastri, el único piloto fijo para 2023 de la escudería gala es Esteban Ocon.

El francés, que cuajó una brillante carrera en Bélgica, sigue a la espera para saber quién será su compañero la próxima temporada. Aún así, Ocon podría ser en el futuro el líder de Alpine.

El francés acabó séptimo tras una gran remontada, ya que salía 16º al ser penalizado por cambiar de motor. Incluso dejó para el recuerdo dos espectaculares dobles adelantamientos: uno a Sebastian Vettel y Yuki Tsunoda y otro a Daniel Ricciardo y Nicholas Latifi.

En cuanto a lo que le viene, el francés puede aprovechar la ausencia de Fernando Alonso en 2023 para posicionarse como el número uno de la escudería francesa.

Ahora mismo, Ocon es octavo en el Mundial con 64 puntos, 13 por delante de Alonso y 12 por detrás de Lando Norris.

El galo se ha desecho en elogios hacia el piloto asturiano: "He aprendido cosas buenas. La preparación de la carrera, cómo trabaja con los neumáticos y todo ese tipo de cosas". Sin embargo, ojo con lo que añade: "Pero estoy seguro de que él también ha aprendido de mí".

Sin embargo, Ocon no quiere posicionarse en cuanto a ser el primer o segundo piloto: "De todos modos, no hay ningún líder, ni número 1 ni número 2. Ya no funciona así en los equipos, tenemos el mismo estatus. Eso se establece en los contratos, como siempre".

¿Quién será el compañero de Ocon?

Son varios los rumores que suenan en cuanto a quién será el piloto que ocupe el asiento que deja libre Fernando Alonso. Todo parece indicar que finalmente no será Piastri, aunque todavía no existe una resolución sobre ese caso. De hecho, en Bélgica se vio como Otmar Szafnauer salía del hospitality de McLaren.

Daniel Ricciardo o Pierre Gasly también se han perfilado como posibles candidatos. En el caso del piloto de AlphaTauri, llaman la atención unas declaraciones que hizo Fernando Alonso, alegando que "en Aston Martin no miran el pasaporte".

A pesar de los nombres que suenan, Ocon dijo que le gustaría que su compañero fuera Mick Schumacher, piloto del que se esperaba más y que podría estar más fuera que dentro de Haas. El francés y el alemán mantienen una gran amistad.

"Con los conocimientos que tengo ahora, no importa quién esté al lado, tengo que mantener mi forma de trabajar y rendir. Porque normalmente, quien llega a un nuevo equipo, necesita tiempo para adaptarse. El equipo necesita un coche que rinda, pero estoy seguro de que harán la elección correcta y encontrarán al piloto adecuado", comenta Ocon.

Por último, debido a la marcha de Alonso, es Ocon quién está al frente del desarrollo del coche del año que viene: "Estoy liderando el desarrollo ahora, en este momento. Ambos tenemos comentarios muy similares sobre el coche. A veces digo cosas que prefiero, a veces Fernando dice otras, pero nunca estamos en desacuerdo entre nosotros, así que estoy bastante seguro de que funcionará bien en el futuro".