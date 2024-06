Nueva incógnita que se despeja en la parrilla de Fórmula 1 para 2025. 'Checo' Pérez continuará como compañero de Max Verstappen en Red Bull hasta 2026.

El mexicano, que terminaba contrato al término de la presente temporada, ha prolongado su vínculo con los de Milton Keynes dos años más.

Con la renovación de 'Checo', que llegó a Red Bull en 2020, se le cierra la puerta a Carlos Sainz, que tras el 'no' de Mercedes ve como sus opciones de pilotar para un equipo competitivo en 2'24 se disminuyen considerablemente.

En este punto, Audi y Williams parecen sus mejores opciones dado que la inestabilidad que reina en Alpine no es buen augurio. Ahora le toca mover ficha al '55'.

Christian Horner, jefe de Red Bull, se ha congratulado de la renovación del azteca: "La continuidad y la estabilidad son importantes para el equipo y tanto Checo como Max son una asociación sólida y exitosa, asegurando nuestro primer resultado uno-dos para el equipo en el Campeonato el año pasado. Checo ha tenido un fuerte comienzo de 2024 con segundos puestos en Bahréin, Arabia Saudita y Japón y luego su podio en China".

Pérez, por su parte, también ha festejado la esperada decisión: "Tenemos un gran desafío este año y tengo plena confianza en todo el equipo en que el futuro es brillante aquí y estoy entusiasmado de ser parte de él".

¡Vamos Checo! 🇲🇽

We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️

Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1#RedBullRacing#ChecoPerez