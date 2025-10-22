Ducati tira la toalla con Pecco Bagnaia: "Trabajamos para que recupere su confianza, pero..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, reconoce que ahora mismo "no es posible" que el italiano vuelva a su mejor nivel del pasado.

En Ducati ya no saben qué hacer con Pecco Bagnaia. Han modificado la moto a su gusto, le han aconsejado sobre el estilo de pilotaje... pero nada funciona. En Australia un nuevo desastre: se fue al suelo cuando rodaba una vez más en las últimas posiciones junto a Michelle Pirro, piloto suplente.

Gigi Dall'Igna, en unas imágenes publicadas por Ducati, ha reconocido que ahora mismo "no es posible" que Pecco recupere la confianza que tenía hace solo un año cuando luchaba por el título contra Jorge Martín.

"En el equipo todos somos humanos, la gente involucrada en el proyecto son humanos, así que este tipo de cosas pueden suceder. Hemos trabajado duro durante toda la temporada para tratar de que recupere su confianza en la moto, pero actualmente no es posible", dice el jefe de los ingenieros de Ducati.

En ese vídeo también se puede escuchar a un Pecco que protestaba continuamente por el comportamiento de la moto: "Lo iba haciendo bien, pero estaba a merced de la moto. Me esperaba que podía chocar. No quería terminar último".

"Pude correr a un ritmo más rápido de lo que era antes. Me estaba recuperando, pero cuando vas al límite es muy fácil caerse. Lo acepto porque me dije a mí mismo: 'no voy a terminar último otra vez'", se extiende el piloto italiano.

Ya ha perdido la tercera posición en el mundial. Marco Bezzecchi, con la Aprilia, le ha adelantado. Y es que en las dos últimas carreras no ha sumado puntos. Algo que Ducati no puede permitir.