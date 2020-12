Ver rodar al Renault R25 es pura nostalgia. Es recordar a Fernando Alonso proclamándose campeón del mundo, su primer mundial en la Fórmula 1. Este viernes, quince años, después esta "bestia", como el propio Alonso la definió, ha vuelto a rodar.

Y Renault, que pasará a denominarse Alpine el próximo curso, ha inundado sus redes sociales con fotos y vídeos del entrenamiento del piloto español, que vuelve al 'Gran Circo' en este 2021 que está a punto de comenzar.

Uno de los vídeos que más emoción ha provocado en los aficionados al motor ha sido el de la cámara 'on board', que ha recordado a las grandes citas del asturiano en el que fuera su primer Mundial.

"El perfecto 'on board' no exist... oh wow", ha publicado el equipo galo en sus redes sociales. Un tuit que rápidamente se hizo viral.

Apenas un par de horas antes Alonso hacía balance de su primer día con el R25. "Este coche es 'muuuuuy' rápido. Qué sentimiento. Qué fin de semana. Mañana más vueltas. La mejor manera de agradecer a Renault para esta era. Y doy la bienvenida a Alpine para el futuro", escribió en su cuenta de Twitter.

Este sábado volverá a rodar con el mítico monoplaza con los colores de la bandera asturiano, haciendo retroceder a sus fans quince años antes, un 2005 en el que comenzó su leyenda.

Alonso ya está aquí, de nuevo, y la Fórmula 1 lo sabe. El Mundial 2021 promete ser apasionante, y más para un Alonso que podrá contar con un Renault muy competitivo. Eso sí, no el de 2005.