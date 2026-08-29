La legendaria inspiración de Alcaraz para ganar el US Open: "Federer y Nadal han demostrado..."

Carlos Alcaraz consigue su victoria 100 y supera la marca de Federer, Nadal y Djokovic a su edad

El murciano debuta en Nueva York en los próximos días por primera vez desde abril, donde el estado de su muñeca es una de las grandes incógnitas del torneo.

A falta de unas horas para el estreno de Carlos Alcaraz en el US Open, el murciano ha atendido a los medios presentes en Nueva York para confirmar su buen estado de forma y fijar las expectativas para el último 'Grand Slam' del año. En sus declaraciones recurrió a algunas leyendas del tenis pera demostrar el buen papel que puede firmar en el torneo a pesar de llevar más de cuatro meses alejado de las pistas.

"Federer, Nadal, mucha gente ha demostrado que se puede ganar un 'Grand Slam' después de haber estado lesionado mucho tiempo", aseguraba Carlos. El de El Palmar sufrió problemas en la muñeca durante el Godó de Barcelona en abril y tras meses de recuperación espera una vuelta por todo lo alto.

Durante este tiempo ha sido visto entrenando en casa, en Murcia, donde el danés Holger Rune ha tenido la oportunidad de acompañarlo: "Fue una semana muy importante para mí. Tengo que agradecer a Holger que viniera a entrenar conmigo. Está en muy buena forma. Obviamente todavía necesita más rehabilitación, pero me ayudó mucho a darme cuenta de que estoy preparado para volver aquí y competir".

"Es bienvenido allí siempre que lo necesite. Me alegró mucho verlo de nuevo en pista", añadió Alcaraz sobre el tenista de 22 años. Rune lleva desde octubre de baja tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles, aunque se espera su vuelta antes de que acabe el año.

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