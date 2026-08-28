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Plagas y poca higiene

Imposible trabajar entre cucarachas y ratas: la denuncia de las enfermeras de un centro de salud de Valencia 

¿Qué han dicho? "Las ratas, al andar por el suelo o por encima del material, pueden transmitir enfermedades", recuerdan desde UGT, mientras que los socialistas valencianos denuncian que "los pacientes vienen a recibir un tratamiento y pueden irse con enfermedades".

Imposible trabajar entre cucarachas y ratas: la denuncia de las enfermeras de un centro de salud de Valencia 

Solo ver las imágenes es desagradable. Imagínense lo que es trabajar en estas condiciones: con ratas y cucarachas. Es lo que denuncia el sindicato de enfermeras, que llevan meses soportando un gran nivel de insalubridad en un punto de atención sanitaria de Valencia. Ahora, que se han iniciado unas obras a pocos metros, la situación es ya insostenible.

En el vídeo que acompaña esta información, se puede ver perfectamente cómo salen cucarachas del lavabo de este centro sanitario de Valencia. Un lugar en el que no solo hay insectos, porque también están apareciendo roedores en las zonas comunes.

Y, aunque algunos digan que "son cosas puntuales", los profesionales mantienen que no es así. "Llevan años denunciando que hay ratas y cucarachas en el edificio", asegura Lorena Cotaño, representante sindical de UGT.

Una situación que convierte en muy poco salubre a un centro de salud donde acuden enfermos. Porque, como recuerdan desde UGT: "Las ratas, al andar por el suelo o por encima del material, pueden transmitir enfermedades".

Y esto no solo pone en riesgo a los sanitarios. Tal y como denuncian desde el PSPV, "los pacientes vienen a recibir un tratamiento y pueden irse con enfermedades".

Además, las plagas se habrían intensificado a raíz de unas obras cercanas. "Ahora con las obras se están movilizando más y están provocando que salgan de sus escondrijos y campen a sus anchas", cuentan desde el sindicato de enfermeras.

Por eso reclaman que se tomen medidas y no soluciones puntuales. Tal y como ha pedido el PSPV: "Que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento se pongan a trabajar, vuelvan de vacaciones y garanticen la seguridad de los pacientes y de los profesionales".

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