Tajante mensaje de Márquez tras la 'campanada' de Bezzechi en Aragón: "Tirarlo todo por la borda..."

Bezzecchi revela el único rasgo que supera Marc Márquez: "Era más fuerte que él..."

El ilerdense, que saldrá segundo, no quiere 'perder' la cabeza a la hora de arriesgar para poder ser líder en 'Motorland'. Sabe que aún quedan muchas carreras.

Marc Márquez no ha podido comenzar el Gran Premio de Aragón dominando. Marco Bezzecchi le ha arrebatado la 'pole' en la clasificación tras una vuelta increíble. Marc ha tenido que conformase con un segundo puesto que tampoco le ha sabido del todo mal.

El ilerdense es el gran favorito para llevarse la victoria en Motorland pero Bezzecchi ha aparecido de la nada postulándose también como un serio candidato. Todo mientras el líder del Mundial, Jorge Martín, se mantiene un escalón por debajo y saldrá desde el quinto lugar en la 'sprint' y la carrera larga.

A pesar de no haber dominado como se esperaba, Marc no quiere precipitarse y deja un llamativo mensaje sobre cómo debe encaminar la pelear por este gran premio y por el Mundial: "Marco tiene más ritmo. Está mostrando un grandísimo nivel".

"Toca arriesgar pero no es momento de todo o nada. No es el momento aún de tirarlo todo por la borda. Por A o por B, Marco está yendo más rápido intentaremos ponerle las cosas difíciles", ha asegurado el vigente campeón en declaraciones para el micrófono de 'Dazn'.

Álex Márquez acompañará a su hermano mayor y a Bezzecchi en la primera línea de salida colocándose también como uno de los candidatos a pelear por la victoria. En cualquier caso, el Mundial, más al rojo vivo que nunca.

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