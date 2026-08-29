Mónica García fecha en "dos o tres semanas" el realojo de todos los migrantes en Ceuta: "Sin eso no hay nada de lo demás"

¿Qué ha dicho? La ministra de Sanidad ha puesto el foco en la ciudad autónoma, afirmando que ha tenido una "actitud de desidia" y que ha jugado "con la carta de la expulsión". "Nunca vamos a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos", incide.

Ceuta enfrenta una situación crítica tras la llegada de 80.000 migrantes el 31 de julio. Mónica García destaca la urgencia de realojar a las 5.000 personas que aún permanecen en la ciudad, asegurando que sin realojos no se puede avanzar. En una entrevista con 'elDiario.es', García espera resolver la situación en dos o tres semanas, habilitando espacios con condiciones dignas. Critica la actitud de Ceuta por jugar con la expulsión y subraya la importancia de respetar los derechos humanos. Además, responde a Feijóo, líder del PP, por sus comentarios sobre un riesgo epidémico, calificándolos de ignorantes y malintencionados, y enfatiza que no hay colapso sanitario. García denuncia la violencia racista orquestada por la derecha y la ultraderecha, acusando al PP de alterar la convivencia para desestabilizar al Gobierno.

Ceuta vive un día más al límite. Vive una jornada más convertida en una olla a presión después de que unos 80.000 migrantes llegasen a sus calles el pasado 31 de julio. Casi un mes después, con unas 5.000 personas según cifras de interior aún en la ciudad, Mónica García ha resaltado la importancia del realojo de todos y cada uno de los que traspasaron la frontera de Marruecos. "Sin realojos no hay nada de lo demás", ha expuesto.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'elDiario.es', en la que además ha puesto fecha a cuándo podrían estar los migrantes realojados en los espacios habilitados por el Gobierno: "Espero que pueda estar resuelto en dos o tres semanas y que tengan techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos".

"A partir de ahí ya hay determinados procedimientos que durarán más o menos. Para eso hemos aumentado los recursos en funcionarios, turnos de oficio, sanitarios y se ha dotado a Ceuta de 25 millones de euros a través de la Conferencia sectorial de infancia", ha explicado.

Además, afirma que son "en torno a 3.800 personas" las que ya están alojadas y que en la próxima semana "se habilitarán otros 1.000 espacios más". "Para eso necesitamos la colaboración de la Ciudad de Ceuta. No nos pueden acusar de llegar tarde a espacios que no están cedidos o a cosas que no podemos hacer en la playa", ha compartido.

"Ceuta ha jugado la carta de la expulsión"

Y es que ha hecho especial hincapié en la importancia de los realojos, apuntando a una "actitud de desidia de Ceuta": "Jugaban con la carta de la expulsión. Si la hay, no puede estar por encima de los derechos humanos ni de la legislación nacional e internacional".

"Nunca vamos a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos. Hasta que no estén todos bajo techo no se podrán garantizar los procedimientos sanitarios ni de extranjería para recuperar la normalidad", incide García.

El foco, en Ceuta: "Cuando en 2021 se realojaron de forma temporal a 8.000 personas, la ciudad cedió unos espacios que ahora niega. Hubo agilidad para sacar a la gente de la calle y eso es algo que no hemos visto ahora. Sí es cierto que ha habido un cambio de actitud gracias a las demandas de los ministerios".

Sobre el mando único, afirma que es algo que les permite "pasar a la siguiente fase": "Todos los departamentos ministeriales nos hemos reunido personalmente con Ceuta para trasladar nuestras demandas, que pasaban por la cesión de espacios. No se puede filiar a gente, hacer reagrupación familiar o un estudio epidemiológico en una playa".

"Feijóo no es epidemiólogo porque no quiere"

En cuanto a las palabras de Feijóo, líder del PP, sobre un posible riesgo de epidemia en Ceuta, García considera que "está dotado de una profunda ignorancia y mala fe": "No es epidemiólogo porque no quiere".

"Confunde términos como confinar y aislar, pero no es inocente en absoluto. Nos lleva a esa nube semántica de marginar, expulsar e invadir que justifica una respuesta bélica. Identificar migración con enfermedad o con delincuencia e inseguridad es el ABC de la internacional ultraderechista", ha explicado.

La ministra cuenta que, en ese sentido, el riesgo es "bajo": "Hemos separado muy bien los circuitos en los que hemos atendido la emergencia humanitaria de la vida cotidiana. No se ha suspendido una sola cirugía ni ha habido una disminución del acceso a las urgencias o centros de salud".

"No hay colapso sanitario. Niego que exista y niego esa palabra. Hay un hospital al 50% de su capacidad donde hay 13 migrantes ingresados. Sí, hay un sobreesfuerzo, pero la palabra colapso es un bulo. Es parte del alarmismo que quieren imponer ciertos sectores", ha explicado García.

Al respeto, ha puesto el foco en la "violencia racista que tiene un guion orquestado por la derecha y la ultraderecha": "Estaba claro que después de esos discursos y bulos, de una semántica de confinamiento, invasión y enfermedades, todo eso se iba a usar para generar violencia. El PP está alterando la convivencia para tratar de desestabilizar al Gobierno".

"Los discursos xenófobos racistas han estado y siguen estando en boca de la ultraderecha, seguida de un PP que se ha subido al carro", ha dicho García.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido