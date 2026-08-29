García tilda de "insostenible" la situación de Ayuso: "Ha ido saltando de ático en ático, jugando al monopoly con el dinero de los madrileños"

¿Qué ha dicho? La ministra de Sanidad y candidata a la presidencia madrileña apunta a "explicaciones absolutamente contradictorias" sobre un piso del que ya hay luz verde para que se publique su expediente: "Espero encontrar obscenidad en ese documento".

Mónica García, ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, criticó el manejo del ático de Isabel Díaz Ayuso en Chamberí, calificando las explicaciones dadas como "absolutamente contradictorias". García afirma que Ayuso ha mantenido una "impunidad" durante su mandato, saltando de "ático en ático" y haciendo que otros paguen su lujosa vida. Además, sugiere que el Partido Popular está cansado de Ayuso, mencionando varios escándalos como el contrato de su hermano y los millones defraudados a Hacienda. La publicación del expediente de compra del ático, valorado en 6,5 millones de euros, podría revelar más detalles sobre el controvertido asunto. La situación se complica con la venta del piso del novio de Ayuso y la decisión de la Comunidad de Madrid de poner el ático en venta.

Mónica García, ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha concedido una entrevista en 'elDiario.es'. En sus palabras, ha hecho mención al ático de Isabel Díaz Ayuso en Chamberí, del que dice que han dado "explicaciones absolutamente contradictorias".

"Faltan todas las explicaciones y a la vez no falta ninguna. Se han dicho cosas contradictorias, que lo que explican es que la situación de Ayuso es insostenible", ha afirmado.

En sus palabras, ha expuesto que la presidenta de la Comunidad de Madrid "se ha regido por un velo de impunidad durante todos los años que ha estado gobernando": "Ha ido saltando de ático en ático sin pisar el suelo, pretendiendo que fuéramos los demás los que pagáramos la vida de lujo que piensa que se merece".

García, que se enfrentará a la 'popular' en las próximas elecciones en la comunidad madrileña, considera que el PP "también está cansado de la señora Ayuso": "Es la gota que colma el vaso. Era indefendible durante la pandemia, el contrato de su hermano, el ático en el que vivía, la comisión de su pareja y los millones defraudados a Hacienda... Es insostenible".

La ministra de Sanidad ha hecho mención al 'sí' de la vendedora del ático a hacer público el expediente de la compra: "Espero encontrar la obscenidad en ese documento".

"El expediente nos puede decir cuál es la letra pequeña. La señora Ayuso ha jugado al monopoly con el dinero de los madrileños. Tiene muy complicado explicar por qué ha puesto a la Comunidad de Madrid a defender sus intereses y su vida de lujo".

Un ático de más de seis millones

Y es que según ha adelantado 'El País', Astrid Gil-Casares, propietaria del ático que la Comunidad de Madrid compró por 6,5 millones de euros, ha aceptado que se publiquen los detalles de la operación.

Planifica Madrid, la empresa que gestionó la compra, alegó que no podía compartir tal cosa porque afectaba a "terceros" y debían dar el visto bueno, algo que ya ha sucedido.

Ayuso, que busca dar por zanjado el tema con un "ciao, pescao", insiste en que lo han "dicho todo" en lo que al ático respecta. Uno que se dijo que iba a estar desinado a oficinas cuando no puede ser así y que iba a ser usado para reuniones ante las obras de la Puerta del Sol.

La cronología da, eso sí, ciertas pistas sobre el asunto. En 2025, el Consejero de Gobierno de la Comunidad de Madrid da luz verde a una modificación presupuestaria de nueve millones de euros para Planifica Madrid. En abril de 2026, el día 14, se compra un ático de 486 metros cuadrados, con 200 de terraza, por valor de 6,3 millones que está justo frente la vivienda de la madre de Ayuso.

Un día más tarde, 'elDiario.es' publica que la presidenta estaba buscando un piso para comprar en Chamberí, siendo un cargo público el encargado de los contactos y de las visitas. En julio, tres meses después, sale a la luz esa compra gracias a 'El País'.

Además, ese mismo día se conoce que Alberto González Amador, novio de la presidenta, pone en venta por 1,8 millones el piso en el que ambos vivían y que compró en 2022 por 850.000 euros. Veinticuatro horas más tarde, la Comunidad de Madrid anuncia también que el ático de Ayuso sale a la venta.

Ahora, tras el visto bueno de la vendedora del ático a que los datos de la compraventa salgan a la luz, queda por conocer el expediente de una vivienda que tiene en jaque a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

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