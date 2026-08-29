Trump anuncia "el mayor acuerdo petrolífero de la historia" con Venezuela y logra el control de más de 65.000 millones de barriles de crudo

Los detalles El presidente de EEUU, a través de redes sociales, ha afirmado que el pacto permitirá a su país "duplicar las reservas de suministro" y "reducir de forma sustancial" el precio de los carburantes a largo plazo.

Donald Trump ha anunciado un histórico acuerdo petrolero con Venezuela, que permitirá a Estados Unidos obtener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano. Este pacto, firmado en colaboración con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, busca duplicar las reservas de crudo de EE.UU. y reducir el precio de los carburantes. Marco Rubio ha calificado el acuerdo como una "gran victoria", destacando su impacto positivo en la economía de ambos países. El pacto también promete impulsar la economía venezolana, con una inversión privada de casi 86.000 millones de euros y un incremento significativo en la producción de petróleo.

Donald Trump sigue construyendo lo que tanto quería en Venezuela. El presidente de EEUU, que atacó Caracas en enero en una operación que acabó con la captura de Nicolás Maduro, ha anunciado en redes sociales la firma "del mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" con el país caribeño, en una alianza que prevé duplicar las reservas de crudo estadounidenses y rebajar así el precio de los carburantes en el país.

"¡EEUU acaba de firmar con Venezuela el mayor acuerdo petrolífero de la historia mundial! Bajo mi dirección, Marco Rubio, secretario de Estado, y Pete Hegseth, secretario de Guerra, en estrecha colaboración con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y a través de una asociación con el sector privado, han logrado que EEUU obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, sin coste para el contribuyente estadounidense", ha afirmado.

Así, Trump ha aseverado que el pacto permitirá "duplicar las reservas de suministro de petróleo" y "reducir de forma sustancial" el precio de los carburantes a largo plazo.

El líder republicano, con este anuncio, sitúa el foco político en la subida de los combustibles, materia que ha castigado y castiga el bolsillo de las familias de EEUU y que está marcando el debate mundial a nivel económico.

Además, ha asegurado que el pacto permitirá a Venezuela "seguir avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad", poniendo especial énfasis a la "floreciente relación" entre su Gobierno y el de Venezuela.

Trump tiene previsto reunirse con los directivos de las principales petroleras de EEUU ante el encarecimiento de los combustibles, avivados por la guerra de Irán, según ha informado 'Bloomberg'.

"Una gran victoria"

Marco Rubio, por su parte, ha celebrado el acuerdo hablando del mismo como "una gran victoria" tanto para EEUU como para Venezuela y dice que demuestra "cómo la audaz política exterior de Trump impulsa victorias de 'America First".

El acuerdo, dice Rubio, "traerá casi 86.000 millones de euros en inversión privada y apoyará miles de empleos bien remunerados que impulsarán la reconstrucción de la economía en Venezuela".

Delcy Rodríguez, mientras tanto, sostiene que el acuerdo impulsará "el crecimiento económico" de Venezuela, informando de que ingresarán unos 180.000 millones de euros en recaudación tributaria.

"El acuerdo permitirá incrementar de manera considerable la producción de petróleo con la participación de operadores privados. Se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 200.000 millones en tributos para el Estado", ha expuesto.

Algo que, dice, contribuirá al "crecimiento económico del país, a la seguridad energética del hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales".

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles, superando así a su principal competidor, Arabia Saudí. Un acuerdo como el anunciado por la Casa Blanca, que otorgue control mayoritario sobre 65.000 millones de esos barriles, representaría más del duplicado de las reservas certificadas actuales de Estados Unidos, que se estiman en torno a los 38.000 millones de barriles.

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