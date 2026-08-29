Las autoridades de Nepal localizan al segundo de los tres españoles desaparecidos tras la devastadora riada

Agentes con perros buscan a supervivientes de la riada en Nepal

Los detalles La Junta de Turismo ha añadido a ambos en la lista de personas ya localizadas y confirman que están en contacto con las autoridades. Informan del rescate con vida de 184 turistas extranjeros.

La Junta de Turismo de Nepal ha localizado al segundo de los tres españoles desaparecidos tras una masiva riada que ha dejado más de 600 muertos y cerca de 3.000 desaparecidos en Nepal y el Tíbet, China. Dos españoles están en comunicación con las autoridades, aunque no han sido rescatados. Se han salvado 184 turistas extranjeros, incluyendo a los españoles, mientras que 420 personas siguen incomunicadas. Las morgues en Nepal están colapsadas y se ordenó enterrar a los fallecidos tras recoger ADN para evitar epidemias. En cuanto a la represa natural formada tras la riada, expertos chinos aseguran que el riesgo es "controlable".

La Junta de Turismo de Nepal ha localizado al segundo de los tres españoles inicialmente desaparecidos tras la masiva riada en el país, que ha causado más de 600 muertos y cerca de 3.000 personas en paradero desconocido tanto en el país y en la región autónoma del Tíbet, en China.

El organismo oficial incluyó a dos españoles en el ámbito de localizados, precisando que se encuentran en comunicación con las autoridades y que no han sido rescatados. Así han informado de ello en la última actualización del listado de extranjeros desaparecidos, publicada a las 13:30 hora local.

Según el balance de la Junta de Turismo nepalí, se ha rescatado con vida a un total de 184 turistas extranjeros tras la riada en las cuentas del Bhotekoshi y el Trishuli; tres de ellos, localizados y en contacto con las autoridades como es el caso de los dos españoles. Mientras, otros 420 siguen completamente incomunicados.

Las autoridades de Nepal han elevado a 626 la cifra de muertos y a 2.426 las personas que siguen en paradero desconocido tras la riada del miércoles. Sumadas a las víctimas de China en el condado tibetano de Gyirong, el número de muertos es de 633 con casi 3.000 desaparecidos.

Las morgues nepalíes, colapsadas

El número de víctimas es tal que las autoridades de Nepal han dado la orden de enterrar inmediatamente a los muertos una vez se recojan las muestras de ADN para evitar epidemias. Y es que las morques, con capacidad para albergar unos 350 cuerpos, están totalmente colapsadas con el añadido de la dificultad en la identificación de los fallecidos.

En Chitwan, por ejemplo, tan solo se han identificado a cuatro de los 233 cuerpos que se han recuperado. "Están en un avanzado estado de descomposición", afirma Ganesh Aryal, funcionario jefe del distrito.

Debido a la dificultad para reconocer visualmente a los fallecidos, viendo que muchos han sido arrastrados durante kilómetros, la Policía nepalí ha habilitado un catálogo digital accesible mediante un código QR publicado en redes sociales.

La represa natural tras la riada, "controlada"

Mientras, expertos chinos consideran "controlable" el riesgo por la represa natural que se ha formado tras la riada en Nepal. Las autoridades, por si acaso, mantienen vigilada la zona por posibles desprendimientos.

La represa sigue desaguando agua de forma natural y, según especialistas citados por 'CCTV', su nivel de riesgo se ha reducido hasta el punto de que no es necesaria una intervención artificial sobre la barrera.

Su superficie de agua ronda actualmente los 100.000 metros cuadrados, unos 14 campos de fútbol, según los últimos datos difundidos por medios estatales chinos.

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