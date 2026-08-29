Mourinho 'rechaza' el Balón de Oro: "No está ni el PSG, ni en la selección española"

El portugués rechaza de manera firme la manera en la que se ha estado otorgando el galardón estos últimos años. Señala que, para él, el ganador de este año no está ni el Paris Saint-Germain, ni en la selección española.

José Mourinho sigue dejando reflexiones llamativas en rueda de prensa. Esta vez, el tema principal ha sido el Balón de Oro. El técnico portugués no está de acuerdo con los criterios que se siguen para entregar el galardón en la actualidad.

Mourinho señala que para poder ganar uno, el jugador debería ser recordado por siempre: "Es algo muy bonito en lo individual. Entras en la historia individual de un determinado jugador. Esta docena de jugadores de un nivel muy, muy alto, de los cuales tenemos tres o cuatro. Es normal que exista esta ambición".

"Para mí, el Balón de Oro tiene que ser para esos jugadores que, cuando se retiran, los echamos de menos para la eternidad. Echo de menos a Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano, Messi, Zidane, Matthäus...", asegura el entrenador blanco.

En los últimos años, la tónica general del Balón de Oro ha sido colocar a los mejores jugadores del equipo ganador de Champions/Mundial como los favoritos. Mourinho rechaza ese criterio y asegura que su candidato para este año no está ni en el Paris Saint-Germain (flamante bicampeón de la Copa de Europa), ni en la Selección Española (campeona del Mundial).

"No puedes dar el Balón de Oro porque ganó la Champions o el Mundial. Si quieres premiar la Champions, dale el Balón de Oro a Luis Enrique como mejor entrenador. A España, seguro que De la Fuente lo merece. Esto es el gran homenaje. Otra cosa es el mejor del mundo, no tiene que ser del PSG ni de España. Son dos, tres o cuatro y sabemos quiénes son. Sabemos dónde están, aquí", asegura el técnico portugués.

"Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano. El Balón de Oro tiene su parte política y, si entra la política, no me gusta tanto. Ya sabemos mi concepto del Balón de Oro. No nos lo vamos a inventar en España o en el PSG. Ahí, Luis Enrique o De la Fuente. El mejor jugador es otro", concluye Mourinho, pidiendo el Balón de Oro para Kylian Mbappé, que este año se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.