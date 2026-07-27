Contrató a sicarios, un seguro, quiso rematarla en el hospital...: el terrible plan del marido de Aisha, asesinada a los 30 años

Los detalles El hombre "urdió" un plan premeditado para acabar con la vida de la víctima de violencia de machista, que tenía tres hijos y quería separarse de él.

La investigación sobre el crimen machista que acabó con la vida de Aisha, de 30 años, revela un plan premeditado por su marido, Ibrahim. Dueño de dos empresas, Ibrahim contrató un seguro del hogar en enero y, el 2 de febrero, presuntamente organizó un ataque en el que dos sicarios agredieron brutalmente a Aisha en su domicilio de Sevilla la Nueva. La víctima sufrió quemaduras graves en el 50% de su cuerpo y falleció el 17 de julio tras numerosas intervenciones médicas. Ibrahim y los sicarios fueron detenidos en marzo. La Guardia Civil destaca que el ataque fue un plan deliberado para acabar con la vida de Aisha.

La investigación sobre el crimen machista que acabó con la vida de Aisha, de 30 años, es clara. Ibrahim, su marido y dueño de dos empresas de construcción y de peluquería, "urdió y premeditó" un terrible plan para acabar con la vida de su mujer, quien tenía tres hijos menores y quería separarse de él tras enterarse de que tenía aventuras con otras mujeres.

Todo comenzó el pasado mes de enero, cuando, según el sumario, que ha adelantado 'El País', y al que ha tenido acceso laSexta, el hombre contrató un seguro del hogar, del que posteriormente reclamó 7.000 euros por los desperfectos que había ocasionado el fuego con el que sicarios quemaron a su mujer.

Nueve días más tarde, el 2 de febrero, la víctima fue atacada en su domicilio del municipio madrileño de Sevilla la Nueva por los dos sicarios presuntamente contratados por su marido. Tras entrar en la vivienda, los hombres dieron una brutal paliza a la mujer, a la que desfiguraron la cara y después rociaron con líquido inflamable y prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo. Su bebé de seis meses se encontraba con ella en el momento del ataque.

Tras el ataque, la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación e informó en marzo de la detención de Ibrahim y los dos sicarios, el primero como presunto inductor de la agresión y los otros dos como autores materiales, tras lo que se decretó su ingreso en prisión.

Cuatro meses después, el 17 de julio, Aisha se convirtió en la víctima número 29 por violencia machista de 2026, ya que falleció en el hospital al no poder recuperarse de las graves heridas, a pesar de ser intervenida en 50 ocasiones.

Ahora, el sumario de la investigación destapa el plan premeditado que llevó a cabo Ibrahim para acabar la vida con su mujer. El pasado 2 de febrero, la mujer fue a llevar a sus dos hijos mayores, de siete y diez años, al colegio, tal y como recogió una cámara de tráfico. Al volver a casa, los dos sicarios la esperaban en la puerta, dentro de un vehículo propiedad del marido.

La Guardia Civil tiene la sospecha de que el propio Ibrahim le dio las llaves del domicilio a los agresores, quienes dejaron inconsciente a Aisha de una paliza, y después la rociaron con tolueno, "un potente disolvente que actuó como acelerante para acabar deliberadamente con la vida de la víctima", señalan los investigadores. Así, los sicarios prendieron fuego a la mujer y se marcharon de la vivienda.

Ibrahim llevó a los sicarios a su casa

Sin embargo, Aisha recuperó el conocimiento y fue ella misma quien llamó a emergencias y a su suegro para avisar de lo ocurrido. Poco después de la agresión, el marido llegó a la vivienda y contó a los agentes que él se había ido a primera hora a trabajar. Lo que no dijo es que, antes de irse, había llevado a los sicarios hasta la puerta de su casa en su Porsche Cayenne, tal y como recoge el sumario.

Precisamente, las cámaras de tráfico muestran esta secuencia, mientras que otras captaron la huida de los sicarios tras el ataque. Para los agentes, todas estas pruebas determinan que se trató de un "plan “urdido y premeditado" por el hombre para acabar con la vida de Aisha.

Pese a que el marido creyó que ahí acabaría con la víctima, la mujer sobrevivió y fue hospitalizada, por lo que Ibrahim continuó con su plan. Según la investigación, el hombre habló por teléfono con una mujer para intentar rematar a Aisha. "Hoy no se puede, tiene curas", se escucha cómo dice a su interlocutora. En ese momento, los agentes fueron conscientes de que la amenaza era tal que solicitaron al magistrado que impidiera visitas a la víctima.

A pesar de los cuidados en el hospital y de que los médicos sometieron a Aisha a medio centenar de intervenciones, la mujer falleció el pasado 17 de julio al no poder recuperarse de las graves quemaduras en el 50% de su cuerpo. Por su parte, la Guardia Civil detuvo el pasado 18 de marzo a Ibrahim, quien llevaba 10 años casado con la víctima y no tenía denuncias previas por violencia machista.

'016, teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

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