El lamento de Fernando Alonso sobre esta F1: "Serán los mismos coches hasta 2030..."

El piloto asturiano dice que aunque podrían cambiar los motores para 2027, la esencia de estos coches seguirán durante toda la normativa de la Fórmula 1.

A los pilotos de la Fórmula 1 no les gustan estos nuevos coches con el reparto de la energía y el motor de combustión. Pero se tendrán que acostumbrar, porque la historia no va a cambiar al menos en el corto plazo.

Lo explicó Fernando Alonso en Mónaco, en palabras que publica 'Autonocion': "No son coches buenos. Nosotros no debemos criticar, aunque algunos lo hacemos más en público...".

"Pero lo seguro es que ya están comentando para cambiar el motor del 2027 en la sexta carrera... No hay nada que hacer con esta generación de coches, es lo que tenemos hasta 2030 o más", dice el piloto de Aston Martin.

Insiste en esa fecha: el año 2030. Y pide a Aston Martin que se centre en hacer el mejor coche en los próximos años.

"Tenemos el mismo coche hasta 2030. Lo que nosotros tenemos que hacer es el coche más rápido en 2030", explica Fernando.

Aston Martin lo está pasando mal en esta nueva normativa. Ni Adrian Newey ni Honda han dado con la tecla y están en la parte de atrás de la parrilla. Ni el punto de Fernando en Mónaco cambia nada.

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