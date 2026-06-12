"Nos ha sorprendido el resultado": la reacción de Max Verstappen a la decisión de la FIA y el ADUO

El piloto neerlandés se ha mostrado extrañado ante el dictamen de la FIA que sitúa a Red Bull como el fabricante referente a la hora de determinar las ayudas del sistema ADUO.

La FIA ha dictado sentencia sobre qué fabricante será la referencia para determinar las ayudas del sistema ADUO y ha dejado atónito a más de uno. Red Bull, pese a no acumular buenos resultados, ha sido declarado como el socio motorista con la mejor unidad de potencia.

Aunque se esperaba que Mercedes fuese el fabricante por el cual se determinaría el porcentaje de ayudas que recibirán el resto de equipos, la organización ha decidido que los austriacos sean la referencia. Toda una sorpresa para ellos y para Max Verstappen.

"Todos nos quedamos un poco sorprendidos con esa noticia. Supongo que por eso estamos hablando ahora con la FIA para ver qué pasó, cómo llegaron a esa conclusión. No hay mucho más que decir por ahora. Eso es lo que están analizando", ha comentado el tetracampeón del mundo en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Tras el anuncio oficial por parte de la FIA, desde Red Bull han solicitado una revisión de los resultados determinados, debido a que no comprenden cómo ellos pueden ser el motorista referente cuando Mercedes está a la cabeza del campeonato con mucha diferencia.

"Es un poco contradictorio, supongo, en este momento, porque quizá desde fuera se diría que sí, que es increíble, pero nosotros simplemente nos sentimos sorprendidos porque no creemos que seamos los mejores", añade Verstappen, recalcando que, pese a tener un buen motor, no son los mejores en la parrilla.

Durante los próximos días, la FIA volverá a anunciar una resolución acerca de la revisión de resultados, y podrá dictar cambios o no. "Solo estamos un poco desconcertados porque de repente nos digan que somos los mejores, porque no nos sentimos así", concluye el piloto neerlandés.

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