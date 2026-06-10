Lewis Hamilton saca pecho ante la resurrección de Ferrari: "Me han hecho caso y se ven los frutos"

El piloto inglés asalta el segundo puesto del mundial de la Fórmula 1 después de subir al podio en el Gran Premio de Mónaco: "Viniendo de un año tan horrible...".

Lewis Hamilton se está reencontrando con su mejor versión en su segundo año en Ferrari. En el Gran Premio de Mónaco volvió a subir al podio y ha asaltado el segundo puesto del mundial, que hasta ahora pertenecía a George Russell.

Y con estos resultados se ha venido arriba. En 'Sky Sports F1' ha dicho que gracias a los cambios que aconsejó a Ferrari ahora vuelven a estar arriba: "Estoy muy agradecido a mi equipo porque, viniendo de un año tan horrible como fue 2025, por fin estoy en la posición de reavivar la pasión y la confianza que tenían en mí cuando llegué a Ferrari".

"Es fantástico haber ascendido al segundo puesto. Siento que estoy en un momento en el que tengo que recordar a la gente quién soy. Mis fans el año pasado me decían que recordara quién soy, y ahora tengo que presentarme cada fin de semana e intentar hacerlo", dice el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Quiere que el equipo siga desarrollando el coche: "Ferrari me hizo caso y ahora se ven los frutos. Aún es muy pronto en la temporada, así que hay que seguir perseverando. En realidad, diría que es más fácil perseguir que defender en la vida".

"Aunque Mercedes es muy rápido y es un equipo increíble, vamos a seguir empujando, seguir persiguiendo, y no tengo duda de que en algún momento lo conseguiremos", sentencia Hamilton.

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