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"¿Presidente del Real Madrid? Quién sabe..."

Fernando Alonso ni duda: "Con el mismo coche, yo sería el más rápido de toda la parrilla"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 se ha sometido a un curioso test en el que le llegan a preguntar si se presentaría a las elecciones del Real Madrid.

Fernando Alonso en CanadáFernando Alonso en CanadáGetty

Fernando Alonso está dejando grandes titulares durante la previa del Gran Premio de Catalunya que se disputa este fin de semana en Montmeló.

Dado que Spa suplirá a Barcelona en 2027, el asturiano apuntó en rueda de prensa que "probablemente" este sea su último año corriendo en la Ciudad Condal.

Posteriormente, el piloto de Aston Martin se sometió a un curioso test en 'RNE' donde dejó pinceladas cuando menos curiosas.

Cuando le preguntaron por su mejor compañero, no dudó: "Giancarlo Fisichella". Fernando no olvida esa dupla que formaron en Renault durante sus Mundiales.

"Con el mismo coche, yo sería el más rápido de toda la parrilla", replicó cuando le preguntaron quién sería el mejor si hubiera igualdad de condiciones.

Al hablar de sus carreras favoritas, Alonso recuerda su mítica remontada en Valencia 2012 y las 24 Horas de Le Mans.

¿Qué cambiaría de su pasado?: "Tienes más información, la bola de cristal... pero cambiaría disfrutar más, he disfrutado más la segunda parte de mi carrera que la primera".

Y por último, la más picante: ¿Quién tiene más posibilidades de presidir el Real Madrid, Rafa Nadal o tú?: "Esta es buena. Quién sabe en un futuro...".

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