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Memes a falta de munición

Trump recurre a la IA para redoblar su amenaza contra Irán tras pausar los ataques ante el temor de agotar las municiones

MIentras tanto... El presidente de Estados Unidos ha negado haber pausado sus ataques contra Irán por falta de munición, asegurando que tienen "mucha más que nadie en el mundo" y más de la que necesitan.

Trump recurre a la IA para amenazar a Irán
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Donald Trump se ha visto obligado a frenar sus ataques contra Irán. Al parecer, según revelan medios estadounidenses, falta munición e interceptores tras dos semanas de bombardeos diarios contra el régimen islámico, unos hechos que él niega.

"Tenemos mucha más munición que nadie en el mundo, y mucha más de la que necesitamos", ha asegurado el presidente de Estados Unidos. En la misma línea ha hablado Mike Walts, embajador de EEUU ante la ONU. "Como dijo el presidente, estamos preparados para la acción, incluso se están desplegando más recursos en la zona",ha asegurado.

Mientras, Trump ha tirado de su munición particular contra Irán: la inteligencia artificial. El presidente estadounidense ha llenado su red social de amenazas contra dicho país, apuntando a ataques directos contra puntos estratégicos como la isla de de Kharg, principal centro de exportación de petróleo del régimen iraní, o destruyendo importantes instalaciones iraníes como el guardián del mundo que dice ser.

Tampoco han faltado los mensajes encriptados en sus famosas gorras donde advierte a Teherán. "Hazlo y atente a las consecuencias", se puede leer en una de ellas.

Además, también ha creado imágenes donde se le ve incautando petroleros en el estrecho de Ormuz mientras los vuela por los aires.

Solo él es capaz de hacerlo porque, como él mismo se define, es el hombre que ha salvado a Estados Unidos. Un superman capaz de rescatar al mísmiso expresidente Washington.

Entre tanta tensión, Netanyahu avisa y deja claro que si Irán ataca a Israel, la respuesta de Israel será "muy contundente". De esta forma, llega en clave bélica a su ansiado encuentro con Trump.

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